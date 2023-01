Einladung „Tag der Immobilie“ am 20.01.2023

Kostenfreie Vorträge rund um das Wohnen

Graz (OTS) - Sie wollen sich über die aktuellen Neuerungen im Miet- und Wohnrecht informieren? Unsere Veranstaltung wird als Hybrid-Event (Live und via Internet) stattfinden, um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen.

Freitag, 20.01.2023

10:00 – 10:50 Uhr: TÜV Austria GmbH, Dipl.-Ing. Peter Geymayer u. Dipl.-Ing. Andreas Kloiber

Gebäudesicherheit – Energieausweis – E-Attest – Aufzugssicherheit

Eigentümer haben dafür Sorge zu tragen, dass von ihrem Eigentum für die Bewohner keine Gefahr ausgeht.

11:15 – 12:05 Uhr: SMS Austria GmbH, SV Erich Golob u. Peter Traunsteiner

Schimmel im Raum – Was nun?

Live Vorführung: der SMS Spürhund findet den Schimmel schnell und effektiv

Die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch, die Bausubstanz zu feucht, das Wohnverhalten falsch und schon ist es geschehen: Schimmel macht sich breit. Da Schimmel ein Gesundheitsrisiko darstellt, ist sofort zu handeln.

12:30 – 13:20 Uhr: FH-Doz. Univ.-Lektor Mag. Christoph Kothbauer

Neues & Wissenswertes im Mietrecht

Neue Rechtsprechung und Aktuelles im Mietrecht. Mietrechtlicher Preisschutz (Mietzins, BK etc.), Kündigungsschutz, Erhaltung und Wartung, Einführung des Bestellerprinzips, Mietvertragsklauseln sowie Praxistipps.

14:00 – 14:50 Uhr: FH-Doz. Univ.-Lektor Mag. Christoph Kothbauer

Was jeder Wohnungseigentümer wissen sollte!

„Stolpersteine“ der WEG-Novelle 2022. Der „neue“ § 16 WEG: privilegierte Änderungen und Zustimmungsfiktion. Mehrheitsfindung in der gemeinschaftlichen Beschlussfassung sowie Mindestrücklage.

15:30 – 16:00 Uhr: Rene Jonke, Leiter Standort Graz und Region Süd des KSV 1870

Bonitätsprüfung – Service für Vermieter

Der KSV informiert Vermieter über die finanzielle Verlässlichkeit eines Wohnungsinteressenten und liefert so eine gute Entscheidungsbasis und so können Vermieter vor Schaden bewahrt werden.

16:30 – 17:00 Uhr: Reinhard Zieserl, Ö.E.T. ÖKO-ENERGIE-TECHNIK GMBH

Mit Photovoltaik Energie sparen – Tipps & Info



Die ersten 100 Anmeldungen, die bei uns bis Dienstag, 17.01.2023 12:00 Uhr eingehen, erhalten eine Messekarte für die Häuslbauermesse 2023 und können das Event live in der Stadthalle Graz im 1. OG Saal 2 mitverfolgen.

Wenn Sie live via Internet dabei sein möchten, melden Sie sich bitte unter info @ hausbesitzer.at an, wir senden Ihnen am Freitag den Zugangslink für die Online-Teilnahme.



Wir freuen uns auf das Wiedersehen bei unserer Veranstaltung!

Das Team des Österr. Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark



www.hausbesitzer.at





Kostenfreie Vorträge rund um das Wohnen auf der Häuslbauermesse

Datum: 20.01.2023, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Grazer Messe

Conrad-von-Hötzendorf-Straße, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.hausbesitzer.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark

Presse und Informationsdienst

Ing. Peter Hötzer, akad. IM

Telefon: +43 316 829519-40

presse @ hausbesitzer.at