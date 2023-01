Gemeinsamer Infoabend für fünf IT-Masterstudiengänge

Für Absolvent*innen eines Bachelors im Bereich IT / Computer Science bietet die FH Technikum Wien am 23. Jänner 2023 die Möglichkeit, fünf spannende Masterstudiengänge kennenzulernen.

Wien (OTS) - Absolvent*innen eines Bachelors im Bereich IT / Computer Science haben am 23. Jänner 2023 an der FH Technikum die einmalige Chance, an einem Abend gleich fünf spannende Masterstudiengänge kennenzulernen. Die Fakultät Computer Science & Applied Mathematics lädt an diesem Abend zu einem Master-Infoabend ein.

Das Programm:

18:00 | Berufsbegleitendes Masterstudium im Department Computer Science

Allgemeine Informationen zum berufsbegleitenden Master-Studium





Allgemeine Informationen zum berufsbegleitenden Master-Studium 18:15 | Master AI Engineering

Im Rahmen des Master-Studiengangs AI Engineering können Studierende zwischen den Vertiefungsrichtungen AI Technologies und Game Engineering wählen.





Im Rahmen des Master-Studiengangs AI Engineering können Studierende zwischen den Vertiefungsrichtungen AI Technologies und Game Engineering wählen. 18:30 | Master Data Science

Das facettenreiche Studium rund um die interdisziplinäre Rolle von Data Scientists.





Das facettenreiche Studium rund um die interdisziplinäre Rolle von Data Scientists. 18:45 | Master IT Security

Der Master-Studiengang bildet Profis im Bereich Information Security aus.





Der Master-Studiengang bildet Profis im Bereich Information Security aus. 19:00 | Master Software Engineering

Software Engineering in höchster Qualität steht im Mittelpunkt dieses Master-Studiums.





Software Engineering in höchster Qualität steht im Mittelpunkt dieses Master-Studiums. 19:15 | Master Wirtschaftsinformatik

Technische und Management-Werkzeuge für angehende IT-Manager*innen und „Architekt*innen der digitalen Zukunft“.

Wann?

23. Jänner 2023 ab 18:00



Wo?

FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: www.technikum-wien.at/master-infoabend/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Jürgen Leidinger

Marketing & Communications

Leitung PR, Content, Media

+43 664 619 2571

juergen.leidinger @ technikum-wien.at