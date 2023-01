Bilder-Ausstellung „Rückblicke“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - In einer Gemälde-Schau mit dem Titel „Rückblicke“ im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) zeigt der Wiener Maler Michael Dvorak, Jahrgang 1964, rund 30 Arbeiten, die in verschiedenen Lebensabschnitten entstanden sind. Diese Ausstellung ist von Donnerstag, 19. Jänner, bis Mittwoch, 29. März, zu besichtigen. Schon in der Jugend widmete sich Dvorak dem Malen und Zeichnen. Nach einer schweren Erkrankung (2010) diente die Kunst erst als Therapie und bald kehrte die Freude am kreativen Schaffen zurück. Seit 2012 fertigt Dvorak wieder wirkungsvolle Bilder (Acryl, Kohle) an. Anfänglich entstanden gegenständliche Motive und mittlerweile hat sich der Künstler auf abstrahierte Werke verlegt. Das Museum ist Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Auskunft: Telefon 877 76 88 (Samstag/Mittwoch: Nachmittag) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Auftaktveranstaltung am 19.1. in Anwesenheit des Malers

Die allgemein zugängliche Vernissage am Donnerstag, 19. Jänner, um 18.00 Uhr, findet im Beisein von Michael Dvorak statt. Über das malerische Wirken ihres Sohns spricht die Mutter, Gerlinde Dvorak, die sich gleichfalls seit Jahren künstlerisch betätigt. Der ehrenamtliche Museumsleiter, Ewald Königstein, begrüßt die Teilnehmer*innen an der Eröffnungsveranstaltung. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Ausstellungsräume immerzu gesperrt. Mehr Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse