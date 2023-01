Rundgang 2023 - die Akademie der bildenden Künste Wien lädt zum Blick hinter die Kulissen!

Von 19. bis 22. Jänner junge Kunst und aktuelle Forschung an Österreichs traditionsreichster Kunstuniversität bei Atelierbesuchen, Ausstellungen und Events ganz neu entdecken.

Wien (OTS) - Das Rundgangswochenende an der Akademie der bildenden Künste Wien findet von 19. bis 22. Jänner bei freiem Eintritt an allen Standorten in Wien statt.



Das Akademiegebäude von Parlaments-Architekt Theophil Hansen am Schillerplatz lädt gleich nach der Eröffnung in der Aula am 19.1. um 16 Uhr zu spannenden Entdeckungen: die zeitgenössischen Ausstellungsräume haben ebenso wie die Gemäldegalerie (freier Eintritt: 19.1., 16 - 22 h) geöffnet und auf insgesamt vier Stockwerken öffnen Studierende ihre Ateliertüren für Besucher_innen.

Im Atelierhaus in der Lehargasse kann man Kunst nicht nur erleben, sondern auch ersteigern: Die Akademie Auktion 2023 für Studierende in Notlagen und geflüchtete Menschen präsentiert die zu ersteigernden Kunstwerke im Prospekthof bis zum 20.1.. Erkundet wird das beeindruckende Gebäude am besten vom obersten Stockwerk mit den Ateliers des Fachbereichs für Bühnengestaltung bis hinunter in den Keller zum Soundlabor.

Das Institut für künstlerisches Lehramt lädt zu Ausstellungsbesuchen in die Karl-Schweighofer-Gasse und zur Online-Portfolioberatung, während in der Augasse Laborführungen und Besuche der Werkstätten des Instituts für Konservierung und Restaurierung am Plan stehen und im Projektraum Exhibit Eschenbachgasse aktuelle Abschlussarbeiten zu sehen sind.

In den nur selten zugänglichen historischen Bildhauereiateliers in der Kurzbauergasse im 2. Bezirk besticht neben den Arbeiten der Bildhauerei-Fachbereiche und Filmscreenings auch die Architektur des 1912 fertiggestellten, denkmalgeschützten Gebäudes.



Alle Informationen zum Programm auf www.akbild.ac.at/rundgang2023

Öffnungszeiten



Donnerstag, 19.1.2023: 16–24 Uhr (Eröffnung: 19.1., 16 Uhr, Aula, Schillerplatz)



Freitag, 20.1.2023: 11–22 Uhr

Samstag, 21.1.2023: 11–22 Uhr

Sonntag, 22.1.2023: 11–18 Uhr

Gesonderte Öffnungszeiten gelten für die Gemäldegalerie, die Exhibit Ausstellungsräume, die Karl-Schweighofer-Gasse und die Augasse

Laufend aktualisierte Programmdetails unter www.akbild.ac.at/rundgang2023

Standorte

Schillerplatz, Gemäldegalerie, Exhibit Galerie, Exhibit Studio, 1010 Wien, Schillerplatz 3



Atelierhaus, 1060 Wien, Lehárgasse 8

Bildhauereiateliers, 1020 Wien, Kurzbauergasse 9

Exhibit Eschenbachgasse, 1010 Wien, Eschenbachgasse 11

Karl-Schweighofer-Gasse, 1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3

Augasse, 1090 Wien, Augasse 2–6 (geöffnet nur zu den Programmpunkten)





Akademie Auktion 2023

Bis Fr, 20.1.2023, 17 h auf www.dorotheum.com/akbild, Werkbesichtigung im Prospekthof



Noch bis 20.1. stellen im Rahmen der jährlichen Akademie Auktion 2023 arrivierte Künstler_innen und spannende Newcomer Arbeiten zur Versteigerung zur Verfügung. Unterstützt werden Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien in prekären Lebensumständen und Vereine, die mit geflüchteten Menschen arbeiten. Die Hälfte des Kaufpreises ist steuerlich absetzbar.



Besichtigung der zu ersteigernden Werke

Mi, 18.1.2023, 17–20 h, Do, 19.1.2023, 16–21 h und Fr, 20.1.2023, 12–17 h

Akademie der bildenden Künste Wien, Atelierhaus, Prospekthof, Lehárgasse 8, 1060 Wien



