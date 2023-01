UNOS zum Pseudo-„Handschlag für NÖ“: Haarsträubende ÖVP-Selbstbeweihräucherung ohne klare Strategie

Margetich fordert konkrete Maßnahmen wie Abschaffung des sogenannten Interessentenbeitrags für Tourismusbetriebe statt sinnloser Werbebroschüren.

Der kürzlich in Niederösterreich präsentierte ‚Handschlag für NÖ‘ wirkt wie ein Brief an das Christkind, der einen Monat zu spät kommt UNOS-Landessprecher Niederösterreich, Jürgen Margetich

St. Pölten (OTS) - „ Der kürzlich in Niederösterreich präsentierte ‚Handschlag für NÖ‘ wirkt wie ein Brief an das Christkind, der einen Monat zu spät kommt “, kommentiert der UNOS-Landessprecher Niederösterreich, Jürgen Margetich die jüngste kostspielige PR-Aktion von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und NÖ-Wirtschaftskammerpräsident und NÖ-Wirtschaftsbundobmann Wolfgang Ecker. „Da werden altbekannte Dinge abgefeiert, anstatt ein konkretes Konzept für die Zukunft des Landes auf den Tisch zu legen“, so Margetich.

Unklare Rollenverteilung

„Das Ganze wirkt wie eine kostspielig produzierte Werbebroschüre, in der aber nichts Zukunftsweisendes zu finden ist. Außerdem stellt sich die Frage, welche Rolle dabei das Land und welche die Wirtschaftskammer hat. Wahrscheinlich geht es wieder nur darum, wer in Niederösterreich welchen Posten bekommt“, so der UNOS-Landessprecher mit Verweis auf die jüngst von UNOS aufgezeigten Doppelpositionen im Umfeld von Wirtschaftskammer und ÖVP (siehe UNOS-Presseaussendung vom 9.1.2023). „Eine professionelle Strategie für die Zukunft Niederösterreichs und die Zukunft der Unternehmerinnen und Unternehmer sieht anders aus.“

Margetich vermisst konkrete Maßnahmen, die rasch umgesetzt werden können und heimische Betriebe entlasten. „Sinnvoll wäre zum Beispiel die Abschaffung von unnötigen bürokratischen Schikanen, wie etwa des Interessentenbeitrags vulgo Tourismusabgabe. „Die niederösterreichische Landesregierung sollte zuerst einmal ihre Hausaufgaben machen, bevor sie sich an große Konzepte wagt, die dann doch wieder nur in inhaltsleeren Hochglanzbroschüren enden“, zeigt sich Margetich verärgert über den übergreifenden Aktionismus im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahlen.

Rückfragen & Kontakt:

UNOS - Unternehmerisches Österreich

Sissi Eigruber

Kommunikation

+43 676 83 414 446

sissi.eigruber @ unos.eu

www.unos.eu