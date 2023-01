Am Traumschiff den Valentinstag feiern

Das Fest der Liebenden wird am DDSG Blue Danube Schiff zu einem ganz besonderen Ereignis. Party People kommen bei den Apres`-Ski Partys nicht zu kurz.

Wien (OTS) - Am 14. Februar heißt es an Bord wieder Valentinstag Ahoi. Während der idyllischen Abendschifffahrt erleben Romantik Fans nicht nur Wien und seine Umgebung bei Nacht, sondern auch ein 4-gängiges Candle-Light-Dinner und stimmungsvolle Klänge aus dem Saxofon von Musikerin Barbara Paierl. Auf der Tour Richtung Greifenstein geht es ab 19 Uhr vorbei an Kahlenberg und Stift Klosterneuburg ehe die Passagiere knapp zweieinhalb Stunden später wieder von der Wiener Skyline begrüßt werden.

Hüttengaudi auf der Donau

Keine Problem mit Schneemangel haben die Gäste der Apres`-Ski Party auf der MS Admiral Tegetthoff. DDSG Blue Danube und DJ Michael Knapp bieten am 11.2. und 18.3. typische Aprés Ski- und internationale Party-Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, vom „Knallroten Gummiboot“ bis „Er gehört zu mir“. Am großen Freideck können an der Ski-Hütten Bar Getränke konsumiert werden, das Buffet bietet passende Köstlichkeiten wie Gulasch, Schweinsbraten und Knödelvariationen. Ski- und Skischuhe bleiben an diesem Abend zu Hause.

„Unser Angebot reicht vom romantischen Traumschiff zum Valentinstag bis zur zünftigen Apres` Ski Party und spricht ganzjährig die unterschiedlichsten Zielgruppen an“, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer. „Die abendlichen Themenfahrten entlang der Wiener Skyline sind ein einmaliges Erlebnis für unsere Gäste“, ergänzt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Mehr Details zum Gesamtprogramm und zum Winterfahrplan unter www.ddsg-blue-danube.at oder unter Tel.: 01/588 80-0

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb und ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

