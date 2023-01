CHRONOLOGO NÖ - das lustige und lehrreiche Kartenspiel exklusiv in jeder öffentlichen NÖ Bibliothek

LR Schleritzko: Rund 260 öffentliche NÖ Bibliotheken erhalten exklusiv den neuen Spielespaß zum Lernen, Bluffen und Staunen

St.Pölten (OTS) - Bibliotheken sind lebendige Orte: man kann dort auch spielen, sich austauschen, sich vergnügen. Das Kartenspiel CHRONOLOGO NÖ, das man exklusiv in allen öffentlichen NÖ Bibliotheken ausleihen oder vor Ort spielen kann, hat dafür die besten Voraussetzungen. Bei CHRONOLOGO NÖ soll man Ereignisse aus 100 Jahren NÖ zeitlich einordnen und der Spaß kommt nicht zu kurz - schätzen, bluffen, zweifeln.

„Gemeinsam spielen bedeutet miteinander sprechen, miteinander lachen und in diesem Fall auch miteinander lernen. Bei CHRONOLOGO NÖ wird laut vorgelesen und angezweifelt. Für die richtige Einordnung der Ereignisse ist das sinnerfassende Lesen von großer Bedeutung. In diesem Sinne sind die öffentlichen niederösterreichischen Bibliotheken bestimmt der richtige Ort für dieses Spiel. Menschen unterschiedlicher Generationen werden zusammenkommen und sich über Geschichte und Gegenwart unterhalten. Ich wünsche allen Spielenden viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem gemeinsame Zeit in den öffentlichen niederösterreichischen Bibliotheken“, führt Landesrat Ludwig Schleritzko aus.

Neugierig geworden? Dann ab in die nächste Bücherei und Kurioses, Historisches, Künstlerisches oder einfach Lustiges über Niederösterreich erfahren: CHRONOLOGO NÖ das Spiel für die gesamte Familie; ab 12 Jahren für 2-8 Spielerinnen und Spieler.

Treffpunkt Bibliothek dankt dem Museum NÖ, dem Haus der Geschichte (NÖ) und dem NÖ Landesarchiv für die Bereitstellung von Informationen und die Begleitung bei der Entwicklung der Spielinhalte sowie der Abteilung für Kunst und Kultur für die finanzielle Unterstützung bei der Produktion im Rahmen von 100 Jahre NÖ.

Weiter Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at

