ÖAMTC: Verkehrsbehinderungen auf Schneefahrbahnen im Süden

Unfälle und liegen gebliebene Lkw, Wurzenpass wegen Lawinengefahr gesperrt

WIen (OTS) - Schneefälle haben in der Nacht auf Montag speziell in Kärnten und in der Steiermark zu Behinderungen geführt, berichtete der ÖAMTC.

So war die Tauern Autobahn (A10) in Kärnten jeweils nach einem Unfall mit Lkw gesperrt. In Richtung Salzburg zwischen Oswaldibergtunnel und dem Knoten Deutschfeistritz, in Richtung Villach in Höhe Spittal/Drau. Ausweichen war nur über die B100 möglich, doch auch hier ging es auf schneebedeckter Fahrbahn nur langsam voran, so der Club.

Angaben des ÖAMTC zufolge wurden über etliche Bergstraßen Kettenpflichten verhängt. Zudem war der Wurzenpass (B109) wegen akuter Lawinengefahr gesperrt.

In der Steiermark ereignete sich auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Gratkorntunnel ein Unfall, es bildete sich rasch ein rund vier Kilometer langer Stau in Richtung Graz. Von Spielfeld Richtung Landeshauptstadt kommend brauchten Autofahrer rund 30 Minuten länger, gegen 8.00 Uhr kam es zusätzlich unfallbedingt zu Behinderungen bei Kalsdorf, berichtete der ÖAMTC.

Auf der B317 blieben zwischen St. Peter und St. Georgen immer wieder Lkw hängen, der Tunnel St. Georgen im Zuge der Murtal Schnellstraße (S36) wurde daher gesperrt.

Aktuelle Verkehrsinfos:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at