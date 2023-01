„Hereinspaziert“ zum Ball der Offiziere

Bundesheer als Einsatzarmee und Kulturträger

Wien (OTS) - Am Freitag, den 20. Jänner 2023, findet in der Wiener Hofburg der 74. Ball der Offiziere statt. Unter dem Motto „Herrreinspaziert“ – angelehnt an einen Walzer des altösterreichischen Militärkapellmeister Carl Michael Ziehrer - laden die Offiziere des Österreichischen Bundesheeres alle Ballbegeisterten nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zu einer besonderen Ballnacht: Die Gäste erwartet ein buntes Bild von Uniformen internationaler Gäste, eine Eröffnung mit militärischem Glanz, künstlerischen Darbietungen sowie eine musikalisch-tänzerische Mitternachtsshow.

„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freue ich mich persönlich sehr, dass kulturelle Ereignisse, wie die berühmten Wiener Bälle, wieder Saison haben. Mit dem Ball der Offiziere zeigt unser Österreichisches Bundesheer, dass es neben einer Einsatzarmee auch ein Kulturträger ist. Mit all den unterschiedlichsten nationalen sowie internationalen Uniformen und farbenfrohen Ballroben die in der Wiener Hofburg aufeinandertreffen, ist der Ball der Offiziere für mich einer der schönsten Bälle“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Einlass ab 20:00 Uhr, Balleröffnung um 21:30 Uhr, Ballende: 04:00 Uhr

Nähere Informationen & Karten unter: http://www.ballderoffiziere.at/

Alfons Haider wird durch den eleganten Abend in den historisch bedeutsamen Sälen der Wiener Hofburg führen. Der Ballabend wird von einem Eröffnungskomitee – Offiziersanwärter europäischer Streitkräfte mit ihren Tanzpartnerinnen - und der Walzerformation der Tanzschule Elmayer eingeleitet. Das Streichorchester und die Big Band der Gardemusik Wien, die Swiss Army Band, ein Damenorchester und weitere Musikgruppen spielen in diversen Sälen zum Tanz in allen erdenklichen Rhythmen und Stilrichtungen auf. Als Mitternachtseinlage steht eine musikalisch – tänzerische Alpenüberquerung „von Wien nach Bern“ auf dem Programm, die als Zeichen der partnerschaftlichen Verbundenheit von der Gardemusik Wien gemeinsam mit Musikern aus der Schweiz dargeboten wird. Die obligate Mitternachtsquadrille, die Gäste aller Nationen vereint, darf natürlich nicht fehlen. Das Programm geht auch nach Mitternacht mit der Gelegenheit zu Volkstänzen, Tanzvorführungen, sowie einem Late-Night-Star vielseitig weiter und endet frühmorgens mit dem militärischen Hornsignal „Zapfenstreich“, das gleichzeitig den Ballausklang einleitet.

Der Ball der Offiziere ist eine Veranstaltung mit langer Tradition, die in Kooperation zwischen dem Österreichischen Bundesheer und der Vereinigung „Alt-Neustadt“, den Absolventen der Theresianischen Militärakademie, organisiert wird. Dabei laden Österreichs Offiziere Menschen aus unterschiedlichen Gesellschafts-, Berufs- und Altersgruppen zum geselligen Beisammensein ein. Die Uniformen aus aller Welt verdeutlichen die Einbettung des Bundesheeres und seiner Offiziere in der österreichischen Gesellschaft sowie der internationalen Gemeinschaft.

