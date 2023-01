Feierliche Eröffnung des Hauptplatzes Götzendorf an der Leitha

LH Mikl-Leitner: „Ein neuer Platz der Kommunikation in einer lebens- und liebenswerten Gemeinde“

St. Pölten (OTS) - Am heutigen Sonntagvormittag trafen sich zahlreiche Gäste, unter ihnen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, im Gemeindesaal von Götzendorf zur feierlichen Eröffnung des neuen Hauptplatzes und der neuen Ortsdurchfahrt. „Ein neuer Platz der Kommunikation in einer lebens- und liebenswerten Gemeinde“, eröffnete die Landeshauptfrau ihre Festrede, „der in seiner Neugestaltung den Anforderungen der Zeit gerecht wird.“ Am neuen Hauptplatz seien Baudenkmäler erhalten und durch einen neuen Radweg das bestehende Radwegenetz erweitert worden. Zudem wurde eine Anbindung zu Schule und Bahnhof ermöglicht und das Wichtigste, so Mikl-Leitner: „Die Sicherheit für die Kinder am Weg zur Volksschule, die direkt am Hauptplatz liegt, wurde enorm erhöht, genauso wie die Lebensqualität für alle Götzendorferinnen und Götzendorfer durch Erhaltung und Schaffung vieler Grünflächen.“

Die Landeshauptfrau führte weiter aus, dass sich die Gemeinde Götzendorf zu einer attraktiven Heimat- aber auch Zuzugsgemeinde entwickelt habe – einerseits dank der guten Infrastruktur mit der neuen Volksschule oder auch der Überführung des Bahnüberganges an der B15, andererseits dank der wunderschönen umliegenden Landschaften wie dem Leithagebirge oder auch der leichten Erreichbarkeit aus Wien, Baden oder auch vom Neusiedlersee. „Aber vor allem ist in Götzendorf das Miteinander spürbar und dafür ist das tolle Vereinswesen verantwortlich“, sagte Mikl-Leitner und nannte hier die Kultur-, Musik- und Sportvereine oder auch den Dorferneuerungsverein.

Auch die Eröffnung sei ein Symbol des gelebten Miteinander in aktuell herausfordernden Zeiten, wo man als Land alles tue, um die Landsleute zu unterstützen und die Entwicklung in den Städten und Gemeinden voranzutreiben. Zum einen „mit finanziellen Maßnahmen dort, wo die Menschen die Teuerungen am meisten spüren“, so Mikl-Leitner, „wie beim Pendeln, Wohnen oder auch beim Heizen.“ Zum anderen mit Investitionen in Zukunftsfelder wie dem Straßenbau, dem konsequenten Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und dem Ausbau der Kinderbetreuung oder auch mit Investitionen in Bildung, Landwirtschaft, Klima, Gesundheit und Pflege.

Abschließend bedankte sich die Landeshauptfrau bei Bürgermeister Wimmer und seinem Team, dem Team der Straßenbauabteilung des Landes, den ausführenden Firmen und vor allem bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, „die im Miteinander dieses tolle Projekt umgesetzt haben.“

Bürgermeister Kurt Wimmer schloss sich diesen Dankesworten an:

„Besonders durch die Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger ist dieses Projekt so toll gelungen.“ Die Lebensqualität aller Menschen der Gemeinde, vor allem der Anrainerinnen und Anrainer des Hauptplatzes, sei noch größer geworden, „und gerade für unsere Jüngsten haben wir mit dem neuen Hauptplatz und der neu gestalteten Ortsdurchfahrt die Sicherheit in Götzendorf enorm erhöht.“

Auch der Straßenbaudirektor des Landes NÖ kam zu Wort und unterstrich das Gelingen des Projektes in nur wenigen Monaten. „Ich möchte mich besonders bei den Ausführenden Firmen bedanken, die bei Wind und Wetter für unser oberstes Ziel, die Sicherheit in Götzendorf, Arbeit in hoher Qualität geleistet haben.“

Abschließend segnete Pfarrer Andreas Michalski den neuen Hauptplatz und die neue Ortsdurchfahrt in Götzendorf an der Leitha. Begleitet wurde die feierliche Eröffnung vom Musikverein Götzendorf.

