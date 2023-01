FPÖ – Krauss/Berger fordern sofortige Entlassung von Burgtheater-Chef Kusej

Unfassbare Verharmlosung von sexuellem Missbrauch von Kindern durch linke Kultur- und Medienschickeria

Wien (OTS) - Der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss und der freiheitliche Kultursprecher, LAbg. Stefan Berger, fordern den grünen Kulturminister Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer auf, die sofortige Entlassung von Burgtheater-Chef Kusej zu erwirken. „Jetzt ist endgültig bestätigt, dass die Leitung des Burgtheaters und zahlreiche weitere Institutionen von den Kinderpornograpie-Vorwürfen gegen den Schauspieler Teichtmeister bereits seit September 2021 wussten. Trotzdem wurde er sowohl im Burgtheater als auch für ORF-Produktionen weiter verpflichtet – sogar für Vorstellungen mit Kindern. Das jahrelange Nicht-Handeln des Burgtheater-Chefs muss daher zu sofortigen Konsequenzen führen, schließlich wurde ein massiver Schaden am Kulturstandort Wien angerichtet“, so Krauss und Berger.



Die beiden Politiker zeigen sich fassungslos über die teilweise mitfühlenden Worte für den Schauspieler im Forum des Online-Standard. „Hier wird in Postings aber auch von Journalisten mit der Würdigung der schauspielerischen Leistung eine unfassbare Verharmlosung von sexuellem Missbrauch von Kindern betrieben. Offenbar schreckt man in diesen Kreisen nicht einmal davor zurück, linken Tätern solche abscheulichen Taten zu verzeihen. Die linke Kultur- und Medienschickeria sollte sich für diese Widerlichkeiten schämen“, betonen Krauss und Berger.

