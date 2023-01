FPÖ – Seidl: Hackers faule Ausreden werden immer unerträglicher

FPÖ fordert sofortige Einberufung eines Gesundheitsgipfels

Wien (OTS) - „Die faulen Ausreden von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker für den dramatischen Mangel an Ärzten und Pflegekräften in den Wiener Gemeindespitälern werden immer unerträglicher. Anstatt das eigene Scheitern einzugestehen und die unfähigen Manager des Wiener Gesundheitsverbundes zu entlassen, wird die Verantwortung abgeschoben und weitergewurstelt. Hackers Politik ist für die Wiener Patientinnen und Patienten lebensgefährdend“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, zum aktuellen Interview des Gesundheitsstadtrates in der Kronenzeitung.



Seidl fordert von SPÖ-Bürgermeister Ludwig die sofortige Einberufung eines Gesundheitsgipfels mit Experten, der Ärztekammer und den Vertretern der im Gemeinderat vertretenden Parteien. „Ludwig muss das Thema Gesundheit zur Chefsache machen und seinen erfolglosen Stadtrat abziehen. Attraktivere Arbeitsbedingungen sind eine Notwendigkeit, die dringend veranlasst gehören. Nur so werden wir junge Ärzte und medizinisches Personal wieder in die WiGeV-Häuser bringen Mit der derzeitigen roten Tatenlosigkeit wird das Chaos nur verlängert und letztendlich die Gesundheit aller Wienerinnen und Wiener gefährdet“, so der FPÖ-Gesundheitssprecher.



