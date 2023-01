FPÖ - Nepp: Stadt Wien und Bildungsministerium müssen Islamisten-Schule verbieten

Milli-Görüş-Bewegung finanziert islamische Schule der Islamischen Föderation Hicret

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung „Österreich“ aufgedeckt hat plant die Milli-Görüş-Bewegung gemeinsam mit dem Trägerverein Islamische Föderation Hicret die Eröffnung einer islamistischen Schule in Wien Ottakring. Dort soll für Schülerinnen ab 9 Jahren Kopftuchzwang herrschen.



„Die von der SPÖ aufgebaute islamische bis islamistische Parallelwelt in Wien nimmt immer schlimmere Züge an. Die geplante Eröffnung einer islamischen Schule, die sich gegen alle westlichen Werte richtet, schlägt dem Fass endgültig den Boden aus“, kommentiert der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp.



Von der rot-pinken Stadtregierung verlangt Nepp diese Eröffnung zu untersagen und die Milli-Görüş-Bewegung sowie den Trägerverein Islamische Föderation Hicret aus der Stadt zu treiben. „Solche islamistischen Strömungen haben in Wien nichts verloren. Anstatt andauernd auf muslimische Wählergruppen zu schielen, muss die SPÖ sich endlich auf unsere rot-weiß-roten Werte besinnen“, so Nepp.



Die Hoffnungen des FPÖ-Obmanns, dass die SPÖ diesen Plänen einen Riegel verschiebt halten sich aber in Grenzen: „Wir erleben seit Jahren, dass Bürgermeister Ludwig und seine Genossen solchen Bewegungen den roten Teppich ausrollen und sie in dieser Stadt alles machen lassen was sie wollen. Sie lassen sie schalten und walten bis sie die letzten heimischen Werte aus Wien wegislamisiert haben“, befürchtet Nepp.



Aufgrund dieses Nicht-Handelns der SPÖ wendet sich Nepp direkt an den Bildungsminister:

„Herr Bundesminister Dr. Polaschek, wenn die SPÖ diese Islamisierung nicht stoppt, dann greifen Sie ein und verhindern Sie diese Schule einer islamistischen und fundamentalistisch-nationalistischen Sekte, an der Mädchen zum Kopftuch gezwungen werden und die westliche „Ordnung des Unrechts“ durch eine islamische „gerechte Ordnung“ ersetzt werden soll:“

