TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Lückenlose Aufklärung", von Marco Witting, Ausgabe vom Sonntag, 15. Jänner 2023

Derzeit sind noch viele Fragen rund um den Flug von zwei Jugendlichen nach Moskau offen.

Innsbruck (OTS) - Das Land muss den Fall von zwei jungen Ukrainern, die jetzt in Russland sind, und die eigenen Mechanismen untersuchen.

Es liest sich wie ein billiger Krimi. Zwei Jugendliche aus der Ukraine, die in der Obhut des Landes waren, werden inmitten des russischen Angriffskriegs von ihrer Unterkunft in Tirol nach Moskau gebracht. Von einem Landesbediensteten. Ohne Beteiligung der Behörden in Österreich oder der Ukraine. Und es bleiben unendlich viele Fragen: Warum kam es dazu? Wer wusste davon? Welche Hintergründe gibt es rund um die Familienzusammenführung? Aber auch: Wie konnte das völlig unbemerkt passieren?

Vieles weiß die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vorverurteilungen sind deshalb nicht angebracht. Klar ist aber: Der Fall muss lückenlos aufgearbeitet werden. Von der Verantwortung und dem Motiv des Landesbediensteten, der, wie gestern bekannt wurde, vorerst suspendiert ist, bis hin zu den Abläufen in den Institutionen, die in der Betreuung der Jugendlichen involviert waren. Ein Krimi wie dieser, egal wie sich die Geschichte auch noch wenden mag, darf sich nicht wiederholen. Die Überzeugungskraft eines Mitarbeiters im Landesdienst und ein paar russische Dokumente sollten nicht dafür ausreichen, dass zwei Jugendliche mit dem Flugzeug nach Moskau gebracht werden. Angesichts dieser Fragen ist die russische Propaganda, die in diesem Fall bereits eingesetzt hat, vorerst nur zweitrangig.

Viele Menschen haben in Tirol auf der Flucht Schutz gesucht. Gerade bei Minderjährigen ist dieser Schutz besonders hoch anzusetzen. Das Land täte sehr gut daran, den Fall rasch, transparent und konsequent aufzuarbeiten und die notwendigen Konsequenzen für die Zukunft auch politisch daraus zu ziehen.







