Saniertes Parlamentsgebäude begrüßt erste Besucher:innen

Parlamentsspitze öffnet Tore für zwei Tage der offenen Tür

Wien (PK) - Über fünf Jahre war das historische Parlamentsgebäude aufgrund seiner Sanierung für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Nun ist das Hohe Haus an der Wiener Ringstraße auf dem neuesten Stand der Technik, denkmalpflegerisch herausgeputzt, und vor allem eines: offen für Besucher:innen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer, Bundesratspräsident Günter Kovacs und Parlamentsdirektor Harald Dossi öffneten heute Vormittag die Tore für die ersten Gäste der Tage der offenen Tür.

Heute, Samstag, und morgen, Sonntag, kann das sanierte Parlamentsgebäude bei einem ausgedehnten Rundgang wieder entdeckt oder neu erkundet werden. Geöffnet ist von 10.00 bis 17.00 Uhr, der letzte Einlass erfolgt um 16.00 Uhr. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Parlamentsspitze: Parlament ist offenes Haus für Bürger:innen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betont die Rolle des Parlaments als Ort des Dialogs mit Bürger:innen: "Das historische Parlamentsgebäude spiegelt die Geschichte unseres Landes wie kaum eine andere Institution wider. Es stellt das traditionsreiche Zentrum unserer Demokratie dar. Das Hohe Haus ist aber nicht nur das Zentrum der Gesetzgebung, sondern vor allem ein Ort der Wissensvermittlung und des Dialogs. Mit der Wiedereröffnung ermöglichen wir umfassende Einblicke in das politische Geschehen und stärken das Parlament als unverkennbares Symbol einer lebendigen Demokratie."

Auch für Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ist die Offenheit des Hauses von großer Bedeutung: "Heute haben die Österreicherinnen und Österreicher Gelegenheit, das modernisierte Parlamentsgebäude zu besuchen. Es handelt sich um ein modernes und barrierefreies Arbeitsparlament, das - nicht nur heute - offen sein soll für die österreichische Bevölkerung und hoffentlich auch zu einer neuen Qualität des parlamentarischen Diskurses führen wird. Also einerseits ein 'Hohes Haus' der Demokratie und gleichzeitig ein Haus des Volkes", so Bures.

Auch für Dritten Nationalratspräsident Norbert Hofer ist das Parlament ein Haus der Bürger:innen: "Das Parlament ist die Brücke zwischen dem Souverän und der Exekutive. Mit großer Freude können wir an diesem Wochenende nach fünf Jahren Sanierung die Pforten des sanierten Parlamentsgebäudes öffnen und es letztlich nicht der Politik, sondern dem Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, übergeben."

Bundesratspräsident Günter Kovacs weist auf die vielfältigen neuen Möglichkeiten für Besucher:innen hin: "Im Zuge der Generalsanierung des historischen Parlamentsgebäudes hat die weitere Öffnung des Hauses, des zentralen Ortes der Demokratie in Österreich, eine große Rolle gespielt. Besucherinnen und Besucher haben noch mehr Möglichkeiten, am parlamentarischen Leben teilzuhaben. Auch die Tage der offenen Tür im wiedereröffneten Parlamentsgebäude stehen ganz im Zeichen dieser Öffnung, womit Demokratie und Parlamentarismus sowie damit verbundene Werte vermittelt werden können. Als Präsident des Bundesrates freut es mich sehr, dass auch der neue Bundesratssitzungssaal Teil des Besichtigungsprogrammes ist", so Kovacs.

Parlamentsdirektor Harald Dossi zeigt auf, dass die Öffnung des Hauses zentrales Ziel der Sanierung war. "Wie bereits zu Beginn des Projekts - damals noch unter der Präsidentschaft von Barbara Prammer - vorgesehen, wurde das Gebäude durch die Sanierung nicht nur zu einem modernen Arbeitsplatz für alle am parlamentarischen Geschehen Beteiligten, sondern insbesondere auch zu einem offenen Haus, einem Haus der Bürgerinnen und Bürger", so der Parlamentsdirektor.

Das Programm der Tage der offenen Tür

An diesem Wochenende können Besucher:innen bei einem Rundgang die Sitzungssäle von Nationalrat, Bundesrat und Bundesversammlung ebenso besichtigen wie die Amtsräume der Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat. In der Säulenhalle gibt es die Möglichkeit, mit Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen zusammenzutreffen. Die Runde führt weiters durch das Plenarium unter der neu errichteten Glaskuppel, wo ein speziell angefertigtes Philatelie-Set der Österreichischen Post AG und die Fünf-Euro-Demokratiemünze der Münze Österreich AG angeboten werden. Im Erdgeschoß wartet neben dem neu errichteten (Untersuchungs-)ausschusslokal und der Bibliothek ein weiteres Highlight: das neue Besucher:innenzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament". (Fortsetzung Tage der offenen Tür) kar

HINWEIS: Fotos von den Tagen der offenen Tür werden laufend auf einer Plattform veröffentlicht.

Ausgewählte Fotos von beiden Eröffnungstagen finden Sie zudem im Webportal des Parlaments. Weitere Informationen, Fotos und Videos zum Parlament und seiner Sanierung gibt es in einer multimedialen Pressemappe sowie unter www.oeparl2023.at.

