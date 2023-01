Capital Markets Day 2023 - Alphawave stellt langfristige Strategie und Finanzziele vor

London und Toronto (ots/PRNewswire) - Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) („Alphawave", das „Unternehmen") veranstaltet heute ihren ersten Kapitalmarkttag für Investoren und Finanzanalysten in London. Auf der Veranstaltung wird das Managementteam die langfristige Geschäftsstrategie und die Finanzziele des Unternehmens vorstellen, da es die nächste Phase der Technologie-Führungsposition im Bereich Konnektivität für digitale Infrastrukturmärkte erreicht hat. Das Unternehmen kündigte außerdem ein Rebranding seiner Unternehmensidentität an, einschließlich eines neuen Logos, aktualisierter visueller Markenelemente und einer neuen Unternehmensmarke: Alphawave Semi.

Nach einer Periode mit Investitionen in die Erweiterung des Teams und der Fähigkeiten im Einklang mit den Zielen, die während des Börsengangs des Unternehmens im Jahr 2021 dargelegt wurden, plant Alphawave, langfristigen Aktionärswert zu schaffen durch:

Ausbau und Erweiterung seiner Technologie-Führungsposition im Bereich der Konnektivitäts-Siliziumtechnologie;

Umwandlung in ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen durch weitere Monetarisierung seines geistigen Eigentums durch Geschäftsmöglichkeiten bei kundenspezifischem Silizium und anderen Konnektivitätsprodukten;

Abdeckung eines größeren Teils des Konnektivitätsbedarfs der Kunden in wachstumsstarken digitalen Infrastrukturmärkten, einschließlich Rechenzentren. Alphawave schätzt, dass sein adressierbarer Markt im Zeitraum von 2023 bis 2026 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 20 % wachsen wird; und

Beibehaltung einer disziplinierten Kapitalallokation und starke Fokussierung auf die Verbesserung der Effizienz der Betriebsabläufe in den nächsten zwei Jahren.

Trotz des unsicheren makroökonomischen Umfelds spiegelt unsere wachsende Pipeline positive langanhaltende Wachstumstrends in den Dateninfrastrukturmärkten und die kontinuierliche Investition in Konnektivitätslösungen der nächsten Generation wider. Dies in Verbindung mit unserem talentierten Team und einer starken Bilanz lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Alphawave damit, seinen hohen Wachstumskurs beizubehalten und gleichzeitig die Integration der jüngsten Übernahmen abzuschließen. Das Unternehmen erwartet für das Finanzjahr 2023 Folgendes:

Umsatz zwischen 340 Mio. USD bis 360 Mio. USD

Bereinigtes EBITDA von ca. 87 Mio. USD in der Mitte der Umsatzprognose, was einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 25 % entspricht

Bis zum Geschäftsjahr 2025 strebt Alphawave das folgende Finanzmodell an:

Jährliche Wachstumsrate des Umsatzes in Übereinstimmung mit dem adressierbaren Markt von ca. 20 %, was bis 2025 einer Umsatzrate von rund 500 Mio. USD entspricht

Bruttomarge von ca. 60 %

Bereinigte betriebliche Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz von ca. 30 %

Bereinigte EBITDA-Marge von ca. 30 %, was etwa 150 Mio. USD bereinigtem EBITDA1 entspricht



1 Auf Basis von 500 Mio. USD Umsatz berechnet



Tony Pialis, President und Chief Executive Officer von Alphawave, sagte: „Wir bauen ein führendes Unternehmen für Konnektivitätslösungen auf der Grundlage unseres leistungsstarken geistigen Eigentums auf. Unser Fokus liegt auf der Umsetzung unserer Vision mit einem erweiterten Konnektivitätsportfolio, das mehr Konnektivitätsanforderungen unserer Kunden erfüllt. Mit einem Team von fast 700 Mitarbeitern freuen wir uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten und das

langfristige Potenzial des Unternehmens."

John Lofton Holt, Executive Chairman von Alphawave, fügte hinzu: „Heute haben wir die neue Marke unseres Unternehmens, Alphawave Semi, vorgestellt, die unser Ziel seit dem Börsengang widerspiegelt, nämlich der Aufbau des führenden vertikal integrierten Halbleiterunternehmens mit Fokus auf Konnektivitätslösungen. Wir sind bestrebt, Aktionärswert zu generieren, und wir sind zuversichtlich, dass alle unsere Stakeholder davon profitieren werden, wenn wir unsere langfristige Strategie erfolgreich umsetzen und weiterhin für unsere Kunden zur Verfügung stehen."

Capital Markets Day

Das Unternehmen veranstaltet heute seinen ersten Capital Markets Day in London.

Live-Übertragung

Die Veranstaltung wird live ab 09:00 Uhr GMT übertragen über:

https://www.lsegissuerservices.com/spark/ALPHAWAVEIPGROUP/events/7aadd13f-2514-47e1-8281-baced5bae5e8

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird auch auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations verfügbar sein Ergebnisse, Berichte und Präsentationen

– Alphawave Semi

Informationen zu Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen zu Alphawave Semi finden Sie unter:

awavesemi.com

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die in gutem Glauben gemacht wurden und auf aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen sowie auf Annahmen über zukünftige Ereignisse beruhen. Sie können diese Aussagen manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines in der Zukunft liegenden Datums oder an Wörtern, wie z. B. „wird/werden", „antizipieren", „schätzen", „erwarten", „projizieren", „planen", „sollte/sollten", „können", „annehmen" und anderen ähnlichen Wörtern, erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß vorausschauend und spekulativ und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

