Helga Krismer: „Heute mutig für Morgen“

Grüne Niederösterreich präsentieren in Wiener Neustadt das finale Plakatsujet für die Landtagswahl 2023

St. Pölten (OTS) - Gemeinsam mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentiert die Grüne Spitzenkandidatin Helga Krismer in Wiener Neustadt ihr finales Plakatsujet für die kommende Landtagswahl am 29.01.2023 in Niederösterreich.

„Heute mutig für Morgen, so der Slogan: „Das alte Denken ist noch immer allgegenwärtig. Es fesselt uns an fossile Energieträger und betoniert unsere Zukunft. Wir können die Fehler von Gestern nicht wiedergutmachen. Aber wir können es heute besser machen. Für morgen. Was es jetzt benötigt, ist der Mut Neues zu wagen und ein Ende der Ausreden. Die Menschen in Niederösterreich verdienen Politiker*innen, die heute mutig sind für morgen. Für unser Niederösterreich von morgen braucht es daher mutige Klimamaßnahmen, weil eine Fortschreibung der aktuellen Politik Natur und Mensch gefährdet. Es liegt in unserer Hand, wie wir die Zukunft gestalten. Ob wir weiter mit Gas aus Russland die Klimakrise anheizen. Oder ob wir in Niederösterreich mit Mut vorangehen und Neues wagen. Ich möchte, dass unser Bundesland die Europameisterin in der Kategorie Klimaneutralität wird. Und damit der Welt den Weg in eine klimaneutrale Zukunft weisen. Was bisher fehlt, ist der politische Wille. Der Wille anzupacken und einen klaren Weg vorzugeben. Wir wollen das besser machen. Heute mutig für morgen! Eine Stimme für die Grünen ist eine Stimme für das klimaneutrale Niederösterreich von morgen.“

