„Orientierung“: Aufregung um Enthüllungen – Neues Gänswein-Buch erschienen

Aufregung um Enthüllungen: Neues Gänswein-Buch erschienen

Seit Donnerstag sind die Memoiren eines der ehemals einflussreichsten Männer im Vatikan in den Buchhandlungen zu kaufen. Erzbischof Georg Gänswein verspricht schon im Titel seines Buches, über „Nichts als die Wahrheit“ zu schreiben. Der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. eckt mit seiner Wahrheit allerdings an. Nicht wenige sehen in dem Buch auch einen Angriff auf das Pontifikat von Franziskus. Im Vorfeld hat es sogar Aufrufe gegeben, die Memoiren nicht zu veröffentlichen. Bericht: Alexander Hecht

Über die Zukunft des Pontifikats von Franziskus – nach dem Tod des emeritierten Papstes – spricht im „Orientierung“-Schaltgespräch der Jesuit, Theologe und Publizist Andreas R. Batlogg

Armenien: Gespannte Lage in der Kaukasus-Region

Während in der armenischen Hauptstadt Jerewan das Leben seinen gewohnten Gang geht, wird die in Aserbaidschan liegende selbst ernannte armenische autonome Republik Arzach (früher Republik Bergkarabach) von Aserbaidschan blockiert. Dort droht eine Versorgungskrise und – falls die Blockade nicht bald endet – Hunger. Auch sonst sind die Spannungen zwischen Armenien und der von der Türkei unterstützten ehemaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan spürbar:

Die armenische Stadt Dschermuk lebt nach einem Angriff aserbaidschanischer Truppen vergangenen Oktober in ständiger Angst, wieder bombardiert zu werden. Ein Team der „Orientierung“ besuchte die Stadt und sprach mit dem Vize-Bürgermeister, aber auch mit Soldaten, die nach schweren Verletzungen die Rückkehr in die Normalität versuchen. Eine besondere Autorität in Armenien ist die Armenisch-Apostolische Kirche, der die meisten Bürger/innen des Landes angehören. Sie versucht zu vermitteln, verlangt aber auch mehr Solidarität von Seiten des Westens. Bericht: Klaus Ther

Jüdische Gemeinde in der Ukraine: Leben im Ausnahmezustand

Von 18. bis 26. Dezember haben Jüdinnen und Juden Ende des vergangenen Jahres Chanukka gefeiert. Sie gedenken dabei u. a. des jüdischen Makkabäeraufstands vor rund 2.000 Jahren. Ein Chanukka-Fest der besonderen Art beging im Dezember 2022 die orthodoxe Chabad-Gemeinde in der ukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa. Es war ein Lichterfest im Dunkeln – russische Raketen hatten die Stromversorgung lahmgelegt. Die „Orientierung“-Reportage widmet sich auch einem anderen Schauplatz jüdischer Geschichte: Babyn Jar, einem Vorort von Kiew. Dort wurde während des Zweiten Weltkriegs ein Massaker an Jüdinnen und Juden durch Hitlers Wehrmacht und Einsatzgruppen verübt. Babyn Jar ist seither ein Ort lebendiger Erinnerung geblieben. Der dritte Schauplatz jüdischen Lebens in der Ukraine ist die Stadt Cherson. Sie wurde im Zuge des aktuellen Krieges weitgehend zerstört, die Synagoge blieb jedoch unbeschädigt. Bericht: Luca Faccio und Klaus Ther

