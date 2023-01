SPÖ-Holzleitner zu Frauenpolitik: „Die Zeit der Ausreden ist vorbei!“

SPÖ-Frauen fordern einen Turbo für die Frauenpolitik in Österreich

Wien (OTS/SK) - „Die Bundesregierung lässt Frauen im Stich“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf eine Pressekonferenz zur frauenpolitischen Lage in Österreich, zu der der Österreichische Frauenring eingeladen hat. ****

Die SPÖ fordert seit langem ein Lohntransparenzgesetz nach isländischem Vorbild, einen Rechtsanspruch auf gratis ganztägige Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr, einen fixen Anteil der Karenz für Väter und eine gerechte Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit.

„Warum erkennt die Bundesregierung nicht, was für ein Gewinn Frauen für den Arbeitsmarkt sind?“, so Holzleitner, die erneut einen Appell an die Bundesregierung und insbesondere an Frauenministerin Susanne Raab richtet: „Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Es muss jetzt endlich etwas weitergehen. Bringen Sie die Gleichstellung in Österreich endlich voran!“, so Holzleitner. (Schluss) lp

