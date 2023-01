„Sport und Talk - Kitzbühel Spezial“ bei ServusTV

Montag, 16.01., ab 21:10 Uhr: Mit Marco Odermatt, Andreas Gabalier, Peter Schröcksnadel, Fritz Strobl, Marco Büchel und Lisa Hauser

Wals (OTS) - Ausnahmsweise nicht aus dem Hangar-7, sondern direkt aus Kitzbühel kommt „Sport und Talk“ am Montag anlässlich des bevorstehenden Hahnenkammrennens.

Diesmal warten besondere Herausforderungen auf den Veranstalter, den Kitzbüheler Skiclub. Doch in Tirol ist man gewohnt auch unter schwierigen Bedingungen eine perfekte Piste zu präsentieren.



In der Sondersendung von „Sport und Talk“ am Montag, ab 21:10 Uhr bei ServusTV, werden die aktuellen Umstände besonders gewürdigt, die Geschichte der Vermarktung des berühmtesten Skirennens der Welt erzählt und der beste Skifahrer der Gegenwart – der Schweizer Marco Odermatt – präsentiert.



Dazu unterrichtet Streif-Rekordhalter Fritz Strobl Moderator Christian Brugger in der Kunst des richtigen Gleitens und ServusTV verrät, auf welches Orakel der Präsident des KSC, Dr. Michael Huber, schwört.



Weiters sind in der großen Talk-Runde auf der Seidlam u.a. Andreas Gabalier, Prof. Peter Schröcksnadel und Lisa Hauser zu Gast.



Marco Odermatt (Sieger Gesamtweltcup 2022)

Fritz Strobl (2-facher Streif-Sieger und Rekordhalter)

Marco Büchel (Kitzbühel Sieger 2008)

Andreas Gabalier (Volks Rock n´Roller)

Prof. Peter Schröcksnadel (ehem. ÖSV Präsident)

Lisa Hauser (Biathlon Weltmeisterin Massenstart 2021)

Harti Weirather (Streif-Sieger 1982, Event-Veranstalter)

Christian Scherer (ÖSV-Generalsekretär)

Dr. Michael Huber (Präsident Kitzbüheler Skiclub)

Moderation: Christian Brugger

