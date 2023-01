Disoski: Mit Grünen in Bundesregierung wurden Mittel für Gewaltschutz und Gewaltprävention deutlich erhöht

Grüne: Istanbul-Konvention wird Schritt für Schritt umgesetzt – wichtige Verbesserungen auch im Bereich der Frauengesundheit

Wien (OTS) - Der Österreichische Frauenring, der Verein der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser und FEM.A haben heute zu einer Pressekonferenz geladen. In der Einladung war zu lesen: „eine Frauenpolitik, die nicht bloß die Interessen einer privilegierten Minderheit vertritt, steht schlich nicht mehr auf der Agenda der Regierung.“ „Diese Unterstellung muss ich als faktenbefreit zurückweisen“, sagt Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen. Sie verweist etwa auf die Anhebung der Ausgleichszulage auf mittlerweile 1.110 Euro – deutlich über der Inflationsrate – sowie auf die Einführung des Frühstarter:innen-Bonus. „Mit diesen beiden Maßnahmen haben Frauenpensionen im untersten Drittel endlich eine deutliche und dringend notwendige Aufwertung erfahren“, sagt Disoski und erinnert daran, dass Analysen verschiedener Forschungsinstitute dies bestätigen: „Die von der Regierung gesetzten Maßnahmen zur Abfederung der inflationsgetriebenen Teuerung werden für das unterste Einkommensdrittel, in dem Frauen leider nach wie vor überrepräsentiert sind, vollständig ausgeglichen, teils sogar überkompensiert. Mit der automatischen Anpassung wichtiger Sozial- und Familienleistungen, wie zum Beispiel der Familienbeihilfe oder dem Kinderbetreuungsgeld, werden Familien, insbesondere Alleinerziehende unterstützt. Der Großteil davon sind bekanntlich Frauen, viele von ihnen sind armuts- beziehungsweise ausgrenzungsgefährdet“, meint Disoski und hält fest: „Umso wichtiger war es uns deshalb und wird es uns auch weiterhin sein, sie gezielt zu unterstützen.“



Über das klare Bekenntnis der Bundesregierung zum Ausbau von Gewaltschutz, Opferschutz und Gewaltprävention legen die deutlich erhöhten Budgets in diesen Bereichen ebenso Zeugnis ab, wie die kontinuierliche Umsetzung der Istanbul-Konvention, die verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen vorgibt. „Ein Jahrzehnt hindurch haben Gewaltschützer:innen mehr Mittel für ihre wichtige Arbeit gefordert. Von früheren Regierungen sind sie nicht gehört worden. Anstelle von Budgeterhöhungen gab es gleichbleibende Mittel bzw. sogar Budgetkürzungen. Diese Zeiten sind mit Regierungsbeteiligung der Grünen endlich vorbei. Diese Bundesregierung hat die Mittel für Gewaltschutz und Gewaltprävention ressortübergreifend deutlich erhöht, allein im Frauenministerium beispielsweise von 10,2 auf 24,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung um fast 140 Prozent“, betont Disoski.



Sie verweist außerdem darauf, dass es auf Initiative der Grünen hin für Start- und Übergangswohnungen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder zusätzlich drei Millionen Euro gibt: „Den großen Bedarf an leistbarem Wohnraum für Frauen, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen, haben Mitarbeiter*innen aus Frauenhäusern mir gegenüber in mehreren Gesprächen betont“, meint Disoski. Vom zuständigen Koalitionspartner erwartet sich die Frauensprecherin der Grünen, dass die verhandelten Mittel rasch entsprechend eingesetzt werden.



„Die Istanbul-Konvention gibt die strategische Richtschnur im Gewaltschutz, Opferschutz und in der Gewaltprävention vor. Folgerichtig setzt die Bundesregierung die Konvention Schritt für Schritt um“, führt Disoski aus. Exemplarisch verweist sie auf den Ausbau der juristischen und psychosozialen Prozessbegleitung, das Gesetzespaket gegen Hass im Netz, die österreichweite Finanzierung des Projekts „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“, die Kampagne #MannSprichtsAn oder das von ihr initiierte Schusswaffenverbot für Gefährder.



Auch im Bereich der Frauengesundheit verortet Disoski wichtige Verbesserungen: „Noch im letzten Jahr haben wir einen neuen Frauengesundheitsbericht und eine Studie über Endometriose, die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung, auf den Weg gebracht. Ab Frühjahr 2023 ist die HPV-Impfung bis zum 21. Lebensjahr kostenlos. Das ist ein Meilenstein im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs, der zweithäufigsten Krebserkrankung von Frauen.“



„Patriarchale gesellschaftliche Strukturen, die mit einem tief verankerten Machtgefälle zwischen Frauen und Männern und damit Benachteiligungen von Frauen einhergehen, sind nicht erst in den vergangenen Jahren entstanden. Die multiplen Krisen der letzten Jahre haben uns die vielen Baustellen, die frühere Regierungen in der Frauenpolitik hinterlassen haben, sehr schmerzhaft vor Augen geführt. Ob im Gewaltschutz, bei der Altersarmut von Frauen, in der Frauengesundheit oder bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wo andere weggeschaut und Probleme unter den Teppich gekehrt haben, schauen wir Grüne hin und handeln. Das werden wir auch weiterhin machen“, betont Disoski.

