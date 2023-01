AVISO: 8. Wiener Innovationskonferenz: „In Zeiten des Umbruchs bestehen – Transformation mit Innovation“

Krisenfestigkeit und aktuelle Veränderungen am Wirtschafts- und Innovationsstandort Wien sind die Hauptthemen der 8. Wiener Innovationskonferenz

Wien (OTS) - In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Bedarf nach Innovation besonders groß. Wien hat es als dynamische Großstadt immer geschafft, sich Umbrüchen zu stellen und proaktiv passende Lösungen zu finden. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke lädt daher von 24. bis 27. Jänner zu einem vielfältigen Programm, Vorträgen, Panels und Diskussionen mit Wirtschaftsexpert*innen ein, darunter: Sabine Seidler (Rektorin TU Wien), Georg Kopetz (TTech), Sigrid Stagl (WU Wien), Fabian Kesicki (Wien Energie), Sonja Hammerschmid (Gropyus AG), Thomas Madreiter (Planungsdirektor Stadt Wien), Doris Felber (Bäckerei Felber), Thomas Kleindessner (Leaders21) und Verena Thom-Zadek (RHI Magnesita).



Aufgrund aktueller Krisen gibt es ein breites Spektrum an neuen Fragen. Wie gelingt Innovation in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Welche Chancen bietet die digitale Transformation smarten Städten? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Was bedeutet nachhaltige Ernährung für den Wirtschaftsstandort? Die Herausforderungen betreffen Klimawandel, Digitalisierung, nachhaltiges Bauen und Mobilität.



Bereits 2019 wurde die Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030 entwickelt, durch die die wirtschaftlichen Stärken Wiens ausgebaut werden. Verantwortliche aller 6 Spitzenthemen der Strategie berichten über Fortschritte in ihren Bereichen (smarte Lösungen für den städtischen Lebensraum des 21. Jahrhunderts, Gesundheitsmetropole, Digitalisierung, smarte Produktion in der Großstadt, Stadt der internationalen Begegnung, Kultur- und Kreativmetropole).



Die Konferenz findet online statt. Am 24.1. gibt es die Möglichkeit live im Wiener Rathaus teilzunehmen.

Anmeldung und Programm unter: innovationskonferenz-wien.at

Datum: 24.-27.1.2023, jeweils 9:00 – 12:00 Uhr



Ort: Online, sowie am 24.1.2023 hybrid im Rathaus Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Jäger

Öffentlichkeitsarbeit WIEN 2030 – Wirtschaft & Innovation

Tel.: +43 1 4000-83069

E-Mail: susanne.jaeger @ wien.gv.at