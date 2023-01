„Hohes Haus“ über eine langsame Rückkehr

Am 15. Jänner um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 15. Jänner 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Langsame Heimkehr

Die Zeit im Ausweichquartier ist zu Ende, das Parlament in sein Stammhaus zurückgekehrt. Aus den ursprünglich geplanten drei Jahren im Übergangsquartier in der Hofburg sind – nicht nur pandemiebedingt – fünfeinhalb geworden. Der ursprünglich eingezogene Kostendeckel von 352 Millionen ließ sich nicht halten. Die Rückübersiedlung musste mehrmals verschoben werden. Diese Woche war es aber so weit. Am Donnerstag wurde in einem Festakt im Bundesversammlungssaal die feierliche Wiedereröffnung begangen. Wolfgang Schäuble, der frühere Präsident des Deutschen Bundestags, war Festredner. Weitere Beiträge zur Zukunft der Demokratie, zu politischer Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe kamen von Nationalratspräsident Wolfang Sobotka, der Zweiten Präsidentin Doris Bures und dem Dritten Präsidenten Norbert Hofer sowie von Bundesratspräsident Günter Kovacs. Rebekka Salzer leitete im Rahmen des Festakts eine Gesprächsrunde mit den Klubvorsitzenden der Parlamentsfraktionen. Wiener Philharmoniker, Sängerknaben und Wiener Chormädchen sorgten für musikalischen Glanz. Claus Bruckmann und Marcus Blecha haben die feierliche Eröffnung zusammengefasst.

Animationsmaschine

Nach dem Umbau und der Sanierung ist das Parlament nicht nur offener, es hat nun auch Zehntausend Quadratmeter mehr Nutzfläche. Es gibt unter anderem ein neues Besucherzentrum, ein Kaffeehaus und ein Restaurant auf dem Dach. Natürlich ist das Parlament in erster Linie der Arbeitsort der Abgeordneten, der Volksvertreter. Aber das Haus will künftig stärker auch die Menschen, die durch die Abgeordneten repräsentiert werden, animieren, Debatten und Gesetzesentstehungsprozesse mitzuverfolgen, oder aber auch einfach auf der Dachterrasse einen Blick über Wien zu genießen. Marcus Blecha macht einen Rundgang durch das wohl wichtigste politische Gebäude des Landes.

Offenes Haus

Nach der Eröffnung am Donnerstag, zu der nur geladene Festgäste zugelassen waren, gehört das Parlament am Wochenende ganz den interessierten Besucherinnen und Besuchern. Zwei Tage der offenen Tür bieten Gelegenheit, die neue Pracht des berühmten Gebäudes zu bestaunen, das Arbeitsumfeld der Politiker kennenzulernen, mit Abgeordneten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den Mitgliedern des Präsidiums ins Gespräch zu kommen. Susanne Däubel war mit einem Kamerateam dabei.

Im Verlauf der Sendung wird live zu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zum Tag der offenen Tür in das Parlament geschaltet.

