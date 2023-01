Nachhaltige Kooperation: PÜSPÖK & Nationalpark Neusiedler See machen Klimaschutz für Schüler:innen hautnah erlebbar

Am Bundesgymnasium und -realgymnasium Neusiedl am See wird Naturschutz künftig in den Unterricht aufgenommen. Schüler*innen können zudem Junior Ranger*innen werden.

Nachhaltigkeitsbildung und Wissenstransfer zu Naturschutz und Klimaschutz ist gerade bei jungen Menschenenorm wichtig. Schülerinnen und Schüler stellen die nächste Generation dar, die in Zukunft Verantwortung für Natur und Umwelt übernehmen wird. Die Nachwuchsbildung und -ausbildung ist uns als Unternehmen für Erneuerbare Energie ein Herzensanliegen, daher freuen wir uns diese durch die Kooperation mit dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel unterstützen zu können Lukas PÜSPÖK, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe PÜSPÖK

Wien (OTS) - Naturwissenschaftlichen Unterricht nicht nur theoretisch im Klassenzimmer vermittelt bekommen, sondern hautnah miterleben und gleichzeitig selbst anwenden – das wird für die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse des Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Neusiedl am See, ab dem kommenden Schuljahr, möglich. Denn das burgenländische Erneuerbare Energie-Unternehmen PÜSPÖK startete dazu eine Unterrichtskooperation mit dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.

Dabei werden die Lehrkräfte der Unterrichtsfächer Biologie und Geografie gemeinsam mit Ranger*innen des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel die Lehrinhalte in ein neues und spannendes Licht rücken.

Interaktiver Unterricht mit Touren und Exkursionen in die Natur

Der anwendungs- und anschauungsorientierte Unterricht verbindet die klassischen Inhalte mit interaktiven und erlebbaren Praxisbeispielen, ergänzt um Exkursionen und Touren in die Region. Über zwei Jahre hinweg wird den Schülerinnen und Schülern eine einzigartige Form des Unterrichts geboten – von nachhaltiger Regionalentwicklung über Themen wie Klimawandel und erneuerbare Energien bis hin zur Vogelbestimmung. Der Fokus liegt dabei nicht nur darauf, den Schulstoff besser zu verstehen, sondern diesen einerseits aktiv umzusetzen und andererseits die Details und Feinheiten des regionalen Naturraums kennenzulernen.

Nachhaltigkeitsbildung als Herzensangelegenheit

Diese nachhaltige Kooperation zwischen Schule, der Nationalparkgesellschaft und einem erfolgreichen Unternehmen wie PÜSPÖK eröffnet den Schüler*innen erste Einblicke in die vielfältigen Berufsfelder der Naturwissenschaft und die Welt der Erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit. Diese ersten Anknüpfungspunkte eröffnen eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten und Synergien, wie Themen vorwissenschaftlicher Arbeiten, Praktika u.v.m.

„Nachhaltigkeitsbildung und Wissenstransfer zu Naturschutz und Klimaschutz ist gerade bei jungen Menschenenorm wichtig. Schülerinnen und Schüler stellen die nächste Generation dar, die in Zukunft Verantwortung für Natur und Umwelt übernehmen wird. Die Nachwuchsbildung und -ausbildung ist uns als Unternehmen für Erneuerbare Energie ein Herzensanliegen, daher freuen wir uns diese durch die Kooperation mit dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel unterstützen zu können“ , betont Lukas PÜSPÖK, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe PÜSPÖK.

****

Über PÜSPÖK:

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich das burgenländische Familienunternehmen PÜSPÖK mit der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Die Expertise reicht von der Entwicklung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen bis hin zu Repowering-Projekten und der Stromvermarktung. Aktuell versorgt das Unternehmen mehr als 280.000 Haushalte mit sauberem Strom und ist damit Österreichs größter privater Windkraftbetreiber. Um den Klimawandel aufzuhalten und den nächsten Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, engagiert sich das Unternehmen weit über die eigenen Energieprojekte hinaus für den sozial gerechten Klima- und Naturschutz. www.puespoek.at



Rückfragen & Kontakt:

c/o KRAFTKINZ

Pamela Graf

+43 660 15 17 597

pamela.graf @ kraftkinz.com



PÜSPÖK

Elanur Gülec, MA – Leitung Marketing & Kommunikation

+43 664 518 09 49

eg @ pg.at