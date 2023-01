SPÖ-Termine von 16. Jänner bis 22. Jänner 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. Jänner 2023:

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (16. bis 19. Jänner)

10.00 Uhr Die SPÖ-Bundesfrauen, der SPÖ-Parlamentsklub, das Renner-Institut und die Foundation for European Progressive Studies (FEPS) laden zum 9. Barbara-Prammer-Symposium „Was wir einander schulden. Europäische Perspektiven für eine geschlechtergerechte Wohlfahrtspolitik“. SPÖ-Bundespartei- und -Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht die Eröffnungsworte. Danach findet ein Eröffnungstalk mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner, der Zweiten Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures und dem Generalsekretär der FEPS László Andor statt. Es folgen Impulse und Keynotes, u.a. von Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc4phddh, Anmeldung unter veranstaltung @ spoe.at (Dachfoyer in der Hofburg, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Politik und Religion“ findet ein Gespräch zum Thema „Nine Quarters of Jerusalem“ mit Viola Raheb (Theologien, Project Manager at Pro Oriente Foundation Vienna and Senior Fellow at Bruno Kreisky Forum) und Matthew Teller (Author, Travel Writer and Documentary-Maker) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 17. Jänner 2023:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (16. bis 19. Jänner) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum T03.062, WEISS und Online via Webex: https://tinyurl.com/435wcf76).

DONNERSTAG, 19. Jänner 2023:

18.30 Uhr Der Karl-Renner-Institut lädt zum Expert*innengespräch „Steht Lateinamerika am Beginn eines politischen Aufbruchs?“. Das Impulsreferat zum Angriff auf Brasiliens demokratische Institutionen hält Ursula Prutsch (Professorin für Amerikanische Kulturgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität München). Danach findet ein Gespräch mit Kristina Dietz (Professorin für Internationale Entwicklung, Universität Wien) statt. Moderation der Veranstaltung: Sebastian Schublach (Karl-Renner-Institut). Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yck6f62v (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2023: Krieg und Klima. Wenn die Natur zum Kriegsopfer wird“, kuratiert von Monika Halkort (social scientist and journalist in Vienna), findet ein Gespräch mit Alexander Etkind (Professor at the Department of International Relations at the Central European University) zum Thema „Russia against Modernity - Climate Denialism and Putin’s War in the Ukraine“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 21. Jänner 2023:

10.00 Uhr SPÖ-Bundespartei- und -Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner beim Startschuss zum Landtagswahlmarathon der SPÖ-Kärnten (Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach).

