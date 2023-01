Kitzbühel 23 im ORF: Mit der Drohne „fliegen“ die Fans jetzt auch bis ins Ziel

Auftakt bereits mit „Sport am Sonntag“ live aus Kitz am 15. Jänner, Primetime-Sendung „Die Gams ist los!“ beschließt Spektakel am 22. Jänner

Wien (OTS) - Die legendäre Speed-Woche in Kitzbühel verspricht 2023 vom 19. bis 22. Jänner vor allem für die Zuseherinnen und Zuseher der ORF-Übertragungen noch spektakulärer zu werden – und das nicht nur, weil gleich zwei Abfahrten auf dem Programm stehen: ORF-Chefregisseur Michael Kögler greift diesmal, sofern das Wetter mitspielt, erstmals live auf die Bilder zweier Drohnen zu, die den Abfahrern ab dem Lerchenschuss über Seidlalm und Hausberg bis hin zur Traverse – und nun erstmals auch über Traverse und Zielschuss bis ins Ziel – nachjagen. Mehr „On-Board“-Feeling geht kaum. Außerdem wird erstmals auch die Steilheit des Startbereichs eingefangen.

ORF 1 überträgt alle drei Rennen live. Los geht es bereits am Donnerstag, dem 19. Jänner, ab 11.00 Uhr mit dem Abschlusstraining. Kommentator aller Bewerbe ist Oliver Polzer, Armin Assinger ist sein Kokommentator. Den Slalom kokommentiert Thomas Sykora. Aus dem Zielraum meldet sich über die gesamte Zeit Rainer Pariasek, beim Slalom erhält er dabei Unterstützung von Benni Raich. Mit der Kamera stürzt sich einmal mehr Joachim Puchner die Streif hinunter. ORF 1 zeigt ab 18.00 Uhr live am 20. und 21. Jänner auch die Siegerehrungen, analysiert noch einmal mit Armin Assinger und bringt aktuelle Interviews mit den Kitz-Stars.

Zu einer Premiere kommt es am Sonntag, dem 22. Jänner: In „Die Gams ist los! Best of Kitzbühel 2023“ machen sich Ernst Hausleitner und Krtistina Inhof gemeinsam mit Marlies und Benni Raich um 20.15 Uhr in ORF 1 noch einmal auf einen Streifzug durch drei Tage und Nächte am und rund um den Hahnenkamm. Erstmals läutet auch ein „Sport am Sonntag“ am 15. Jänner um 18.00 Uhr live aus Kitzbühel die Speed-Week ein. Karoline Rath-Zobernig begrüßt dazu u. a. Hans Knauß, Hannes Reichelt und Conny Hütter.

48 Kameras und zwei Drohnen

Michael Kögler kann 2023 bei den Abfahrten auf insgesamt 50 Kameras zurückgreifen. Nach der spektakulären Drohnen-Premiere im Vorjahr kommt nun eine weitere Drohne zum Einsatz, die es den Fans an den Bildschirmen erlaubt, mit den Läufern auch ab der Hausbergkante bis ins Ziel zu rasen: „Die Drohnen können auf mehr als 100 km/h beschleunigt werden, gesteuert vom Team eines der weltbesten Drohnen-Kameramänner, Daniel Ausweger.“ Damit nicht genug: „In den Fokus nehmen wir heuer auch den Startbereich und die Mausefalle, mit entsprechenden Kamerapositionierungen wird das Publikum mit den Läufern quasi ‚mitfliegen‘ und die unglaubliche Steilheit beider Streckenteile noch unmittelbarer erleben“, freut sich Kögler.

Der Fahrplan in ORF 1:

Sonntag, 15. Jänner:

18.00 Uhr: „Sport am Sonntag“ live aus Kitzbühel

Donnerstag, 19. Jänner:

11.00 Uhr: Abschlusstraining

Freitag, 20. Jänner:

10.55 Uhr: Abfahrt

18.00 Uhr: Analyse

18.30 Uhr: Siegerehrung

19.00 Uhr: Die Stars

Samstag, 21. Jänner:

10.55 Uhr: Abfahrt

18.00 Uhr: Analyse

18.30 Uhr: Siegerehrung

19.00 Uhr: Die Stars

Sonntag, 22. Jänner:

10.00 Uhr: Slalom DG1

12.50 Uhr: Slalom DG2

20.15 Uhr: „Die Gams ist los! Best of Kitzbühel 2023“

Das ORF-TV-Rahmenprogramm

„Guten Morgen Österreich“ beschäftigt sich ab 6.30 Uhr am 18., 19. und 20. Jänner mit dem Hahnenkamm-Wochenende – u. a. mit Society-Stories, den Renn-Organisatoren und natürlich den sportlichen Aspekten. „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) liefert am Mittwoch, dem 18., und Donnerstag, dem 19. Jänner, Live-Reportagen mit Stimmungsberichten aus Kitzbühel; am Freitag, dem 20. Jänner, steht der Society-Talk mit Gesellschaftsreporterin Marion Nachtwey ganz im Zeichen des Ski-Spektakels des Jahres. Am Samstag, dem 21. Jänner, zeigt ORF 2 um 22.35 Uhr ein Dacapo der legendären „Der Bulle von Tölz“-Folge „Tod auf dem Hahnenkamm“.

Die Kitzbühel-Woche im ORF Tirol

Der ORF Tirol wird in „Tirol heute“, Radio Tirol und Online aus Kitzbühel berichten. Bereits im Vorfeld geht es um Vorbereitungen sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Nach den pandemiebedingen Einschränkungen der vergangenen Jahre finden heuer wieder viele Veranstaltungen – u. a. mit Prominenten – statt, der ORF Tirol berichtet darüber.

Je nach sportlichem Erfolg sind Live-Elemente für „Tirol heute“ vorbereitet. Weiters wird der ORF Tirol auch in diesem Jahr speziellen Social-Media-Content produzieren und auf diesen Kanälen direkt in Kitzbühel präsent sein.

Schwerpunkt in ORF III

Auch ORF III begleitet das jährliche Sportereignis mit einem TV-Schwerpunkt: Am 16. Jänner dreht sich am „ORF III Themenmontag“ ab 20.15 Uhr in vier Dokumentationen alles um das Tiroler Ski-Mekka:

„Kitzbühel und die Russen“, „Kitzbühel – Tourismus um jeden Preis“, „Kitzbühel und die Reichen“ und „Am Schauplatz: Betongold an der Piste“. Am Mittwoch, dem 18. Jänner, zeigt die „Landleben“-Premiere „Das alte Kitzbühel“ (21.55 Uhr) die bergbäuerliche Lebensweise abseits der Skipisten.

Außerdem widmen sich am Samstag, dem 21. Jänner, zwei Produktionen der Geschichte des Skiorts: „Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise“ (16.10 Uhr) und im Hauptabend „Kitzbühel – Geschichte einer glamourösen Alpenstadt“ (20.15 Uhr). Ab 21.05 Uhr runden drei weitere Dokumentationen – „Mythos Hahnenkamm – Die legendäre Streif“, „Skilegenden – Franz Klammer“ und „Schicksalstage Österreichs – Olympia-Skandal um Karl Schranz“ – den TV-Schwerpunkt in ORF III ab.

Kitzbühel 2023 im Hitradio Ö3

Die Ö3-Hörer/innen sind bei allen wichtigen Entscheidungen dabei, wenn die Rennen in Kitzbühel über die Bühne gehen: Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits berichten über alle wichtigen Entscheidungen und liefern Ausblicke, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Skistars.

Das Online- und Teletext-Package zur Kitzbühel-Woche

sport.ORF.at inkl. Sport-Newsroom, das ORF-Ski-alpin-Special und die ORF-TVthek präsentieren auch zur heurigen Kitzbühel-Woche wieder ein multimediales Gesamt-Package. Wintersport-Fans können somit via Web und Apps auf alle Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen zugreifen, umfassende Video-on-Demand-Angebote nutzen, sich über den Live-Ticker stets auf dem Laufenden halten, oder sich in zahlreichen Vorschauen, Analysen, Interviews sowie Ergebnislisten im Detail über das Geschehen informieren. Im Wintersport-Magazin des ORF TELETEXT ab Seite 260 stehen ebenfalls alle News, Ergebnislisten, Tabellen sowie Live-Ticker bereit.

