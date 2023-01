„Heimat Fremde Heimat“: Koreanische Community in Österreich im Schatten der Koreanischen Welle

Am 15. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2

Stefan Ribitsch präsentiert am Sonntag, dem 15. Jänner 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat"-Ausgabe zum Thema „Koreanische Community in Österreich im Schatten der Koreanischen Welle":

Die „Koreanische Welle“ hat mit ihrer Popkultur die Welt erobert und so brechen der sogenannte K-Pop, die koreanische Küche, Serien und Filme alle Publikumsrekorde. Südkorea schaffte es in kürzester Zeit, von einer Militärdiktatur zum global wichtigsten kulturellen Influencer zu werden. Eine Recherchereise durch die österreichische koreanische Community zeigt, dass die koreanischen Österreicherinnen und Österreicher sowohl in der Kunstszene und der Spitzengastronomie als auch in der klassischen Musik Österreich bereichern und auch durchaus kritisch zur Idealisierung alles Koreanischen stehen. Die Traumatisierungen der Koreanerinnen und Koreaner, die Folgen des Erfolgsdruckes sowie die Liebe zur Diversität und jeder Innovation zeichnen ein differenziertes Bild der Community. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

