SPARK Art Fair: Kurator*innen- und Advisory-Board übernimmt künstlerische Leitung

Die SPARK Art Fair eröffnet von 23. bis 26. März das Kunstjahr 2023. Mit einem Kurator*innen- und Advisory-Board gibt es heuer erstmals eine künstlerische Leitung.

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für die diesjährige Ausgabe der SPARK Art Fair Vienna laufen auf Hochtouren. Von 23. bis 26. März 2023 steht die Wiener MARX HALLE wieder im Zentrum der internationalen Kunstwelt – mit der bewährten, einzigartigen Ausstellungsarchitektur für Solopräsentationen, viel nationaler sowie internationaler Beteiligung und einem hochkarätigen Teilnehmer*innenfeld aus etablierten und aufstrebenden Künstler*innen und Galerien. Anders als bisher hat die SPARK Art Fair Vienna heuer mit dem Kurator*innen- und Advisory-Board bestehend aus Sabine Breitwieser, Christoph Doswald, Jan Gustav Fiedler und Walter Seidl eine künstlerische Leitung.

„Wir gehen mit diesem Board bewusst einen neuen Weg. Mit der neuen künstlerischen Gesamtleitung wollen wir die Qualität und die Vielfalt der Messe weiter steigern und somit unsere Reichweite und den Stellenwert Wiens als internationalen Kulturhotspot ausbauen“, sagt SPARK-Gründer und MARX HALLEN-Geschäftsführer Herwig Ursin.

Dabei setzt die SPARK Art Fair weiterhin auf unterschiedliche Kunstkategorien. Im Rahmen der Messe für zeitgenössische Kunst sind unter anderem Arbeiten aus dem Bereich Fotografie sowie zum Thema „Diversity“ zu sehen. Auch „SPARK Expanded“ soll in der dritten Auflage der Kunstmesse weiter ausgebaut werden und eine räumliche Erweiterung der Ausstellungsarchitektur durch großformatige Skulpturen und Installationen schaffen.

Kunst trotzt den Krisen

„Gerade die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig Kunst in Krisenzeiten ist. Die internationalen Kunstmärkte haben den Turbulenzen nicht nur standgehalten, sondern einen regelrechten Boom erlebt. Kunstmessen auf der ganzen Welt haben in diesen Krisenjahren Rekordumsätze gemeldet. In diesem positiven Umfeld agiert die SPARK Art Fair Vienna als Hotspot für zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa. Diese Stellung haben wir uns trotz widriger Umstände seit Anfang 2020 erarbeitet“, erklärt Anton Imre, SPARK-Geschäftsführer.

Kurator*innen- und Advisory-Board

Das hochkarätige Kurator*innen- und Advisory-Board ist ein weiterer Schritt in diese Richtung: Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler werden neben Sabine Breitwieser und Christoph Doswald, zwei Kurator*innen der vergangenen Auflagen der SPARK Art Fair, das Board vervollständigen. Walter Seidl arbeitet seit vielen Jahren als Kurator, Autor und Künstler. Der promovierte Kulturwissenschaftler ist im Vorstand von „Camera Austria“ in Graz tätig und betreut die Kontakt Sammlung der Erste Group und ERSTE Stiftung in Wien. Jan Gustav Fiedler ist als freier Kurator für Galerien, Zwischennutzungsprojekte und museale Formate unter anderem in Berlin, Wien, Leipzig, Belgrad und Miami tätig. Neben Projekten wie dem „Museum of Now“ oder der Monolog Gallery ist Fiedler in zahlreiche internationale Ausstellungsvorhaben involviert.

„Die SPARK Art Fair gilt als Messe für innovative Kunst, die in einem klar definierten Rahmen der Öffentlichkeit präzise zugänglich gemacht wird. Kunst als Wertanlage hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da sie konkrete Inhalte und eine Beständigkeit aufweist, für die auch die SPARK als führende Kunstmesse Österreichs steht“, erklärt Walter Seidl.



„Für die österreichischen Galerien und den Kunststandort Wien ist eine professionelle Kunstmesse von hoher Bedeutung. Die SPARK Art Fair hat in den letzten beiden Jahren unter schwierigen Rahmenbedingungen bewiesen, dass sie mit einem innovativen Konzept und professioneller Umsetzung einen wichtigen Beitrag für die Galerien leisten konnte“, sagt der Präsident des österreichischen Galerienverbands, Martin Janda.

Mit vielfätigem Teilnehmerfeld ins Kunstjahr 2023

National, international, etabliert und aufstrebend: Auch heuer zeigt ein breit und qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld alle Facetten zeitgenössischer Kunst in der Wiener MARX HALLE. Unter anderem sind österreichische Galerien wie Lukas Feichtner mit Werken von Raphael Pohl, galerie michaela stock mit der Künstlerin Laura Fitzgerald, ALBA Gallery mit Werken von Lars Eidinger sowie SUPPAN mit Arbeiten von Rade Petrasevic und die Galerie Reinthaler mit der Künstlerin Deborah Sengl vertreten. Eine hochwertige Auswahl an internationalen Galerien vervollständigt das Teilnehmerfeld der SPARK Art Fair. Unter anderem werden die portugiesische Galerie kubikgallery mit Arbeiten von Sérgio Fernandes, der deutsche Aussteller Kai Middendorff mit dem Künstler Bruno Gironcoli und die türkische Galerie PILEVNELI mit Werken von Refik Anadol zu sehen sein.

