SOFAR enthüllt neue Markenidentität und Website, die Fokus auf eine Netto-Null-Zukunft widerspiegelt

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - SOFAR, der weltweit führende Anbieter von Fotovoltaik und Energiespeicherlösungen, enthüllt eine neue Markenkampagne in Shenzhen, China und Frankfurt, Deutschland, die das Engagement des Unternehmens für Innovation und seine Rolle bei der Förderung einer Netto-Null-Zukunft herausstellt.

Im Rahmen von zwei Offline-Veranstaltungen startet SOFAR außerdem ein Live-Streaming, um das globale Publikum zu erreichen, das von 15 Medienplattformen erneut übertragen wurde. Durch die Verbindung von physischem Ereignis und Live-Streaming betont SOFAR sein Engagement, einen positiven Einfluss auf den Aufbau eines nachhaltigeren und kohlenstoffarmen Planeten zu haben und erneuerbare Energien für alle zugänglich und verfügbar zu machen.

Ein neues Logo mit neuen Implikationen

Von „SOFARSOLAR" zu „SOFAR" vereinfacht, verleiht das Unternehmen seinem neuen Markennamen neue Implikationen. Jeder Buchstabe stammt aus einem relevanten Wort: „S" für nachhaltig (sustainable), „O" für Netto-Null, „F" für zukunftssicher (future-proof), „A" für erschwinglich (affordable) und „R" für zuverlässig (reliable), was seinen Ehrgeiz unterstreicht, die zukünftige Energiestruktur mit fortschrittlichen digitalen Energielösungen umzugestalten.

Ein neues visuelles Image, ein neuer Look

Die neue Wortmarke wurde sowohl im Hinblick auf die Farbe als auch in Bezug auf die Schrift modernisiert. Dank der Wahl von Aurora Green, das für saubere Energie steht, und Cerulean Blue, das die Digitalisierung repräsentiert, zeigt das neue Markenimage eine tiefe Integration dieser beiden Elemente.

Eine Website im futuristischen Look für ein besseres Erlebnis

SOFAR hat seine Website mit einem futuristischen Look aktualisiert, der optimiert ist, um Besuchern ein reibungsloses, benutzerfreundliches und interaktiveres Erlebnis zu bieten. Mit der horizontalen Ansicht für die Homepage kann die neue Website (https://www.sofarsolar.com/) den Nutzern eine kreativere Oberfläche bieten. Neben der Präsentation eines umfassenden Ökosystems von zukünftiger digitaler Energie ermöglicht es die neue Website den Besuchern, die dynamische Produkt-Dekonstruktion zu beobachten und ein anschaulicheres Verständnis der Systemlösungen von SOFAR zu erlangen.

Lernen Sie Xiaohang, SOFARs neuen Avatar, kennen

Zu aller Überraschung enthüllt SOFAR auch seinen neuen Marken-Avatar – Xiaohang. Dieser neue Avatar ist mit den Eigenschaften lebhaft, unternehmerisch, ehrlich und sachkundig ausgestattet und verkörpert den Geist der Integrität, Erforschung und Rücksichtnahme von SOFAR, der dazu beiträgt, ein Markenimage mit Affinität aufzubauen.

SOFAR kann das 10. Jubiläum seiner rasanten Expansion feiern und führt die Fortentwicklung der Fotovoltaik- und Speichertechnologie als einer der weltweit fünf besten Anbieter von Hybrid-Wechselrichtern an. Im Jahr 2022 führte SOFAR das bahnbrechende All-in-one-Solar- und Speichersystem SOFAR PowerAll ein, das seine führende Position im Bereich Fotovoltaik und Energiespeicherung stärkt. Bis Ende 2021 verschickte SOFAR mehr als eine Million Wechselrichter in mehr als 100 Länder weltweit, was globale Kunden auf dem Weg zu einem nachhaltigeren und kohlenstoffarmen Lebensstil befähigt.

„Die Aufrechterhaltung der Technologiemission fördert ökologisch nachhaltige Energie. Wir sind bestrebt, als führender Anbieter von digitalen Energielösungen einen Beitrag zum grünen Wandel zu leisten", erklärte Guy Rong, Senior Vice President von SOFAR. „In Zukunft werden wir uns auch weiterhin auf Technologien für erneuerbare Energien konzentrieren, Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen und an innovationsorientiertem Wachstum festhalten und so unsere nachhaltigen, Netto-Null-, zukunftssicheren, erschwinglichen und zuverlässigen Lösungen für mehr Gemeinschaften hervorbringen", bemerkte Rong abschließend.

Informationen zu SOFAR

SOFAR ist ein weltweit führender Anbieter von Solarwechselrichter- und Energiespeicherlösungen und hat sich verpflichtet, der führende Anbieter von digitalen Energielösungen zu sein. SOFAR hat stets auf unabhängiger Innovation bestanden und ein globales FuE-Netzwerk mit drei FuE-Zentren aufgebaut. Als die am schnellsten wachsende Solarenergiemarke der Welt erreicht das jährliche Wachstum von SOFAR eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von 86 %, und seine jährliche Produktionskapazität erreicht 10 GW für Solar- und Speicherwechselrichter und 1 GWh für Batterien. Ende 2021 hatte SOFAR mehr als eine Million Wechselrichter in mehr als 100 Länder geliefert und wurde damit zu den weltweit führenden Anbietern von Hybrid-Wechselrichtern.

