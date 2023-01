VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Kleben gefährdet Leben

Die Aktionsdauerschleife der vermeintlichen und selbsternannten Klimaaktivisten führt zu Gewalt, Unverständnis und gefährlichen Straftaten.

Wien (OTS) - Mittlerweile erreichen die Aktionen der Klima-Kleber eine sehr gefährliche und strafrechtliche Dimension. Heute blockierten die „Aktivisten“ den Verkehr am Getreidemarkt und der Wienzeile. Durchgehend wird durch Ankleben auf wichtigen Verkehrsrouten und Infrastrukturknoten ein Verkehrschaos herbeigeführt und die Blockade notwendiger Rettungseinsätze in Kauf genommen. Auch wenn die „Aktivisten“ Anderes behaupten, werden durch diese Blockaden immer wieder die Zufahrtswege zu wichtigen Krankenhäusern in Wien versperrt, wie zuletzt ins KH Nord oder das AKH. „Menschen, die Rettungseinsätze blockieren oder das Leben anderer gefährden, indem sie Radmuttern lockern, sind keine Klimaaktivisten, sondern schlichtweg Straftäter und missbrauchen demokratische Grundrechte“, so der Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer zu den neuerlichen Protesten.



Wichtiges Anliegen – falsche Wahl der Mittel

Auch Wiens Polizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl warnt vor diesen neuen, zunehmend extremistischen Tendenzen. Für diese Aktionen reisen auch Gruppierungen aus anderen Bundesländern an. Es entsteht ein regelrechter Blockadetourismus. „Die Warnung des Polizeipräsidenten vor den extremistischen Tendenzen dieser Gruppen ist sehr ernst zu nehmen. Gefährliche Aktionen wie diese können lebensbedrohlich sein und haben nichts mehr mit dem Anliegen Klimaschutz zu tun“, so Mahrer abschließend.

