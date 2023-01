Grüne Wieden: Pascal Riepl wird Bezirksvorsteherin-Stellvertreter im 4. Bezirk

Wien (OTS) - Pascal Riepl (Grüne) wird neuer Bezirksvorsteherin-Stellvertreter im 4. Bezirk. Riepl folgt damit Julia Tinhof nach, die im Dezember angekündigt hat, ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückzulegen.

Pascal Riepl, Jahrgang 1982, beruflich als selbstständiger Hausverwalter tätig, ist seit 2020 Bezirksrat bei den Grünen Wieden. Er hat sich insbesondere beim Thema Boulevard/Fahrradstraße Argentinierstraße engagiert. Es sind aber nicht nur die Themen Gestaltung des öffentlichen Raums, Verkehrsberuhigung und alternative Mobilitätsformen, für die Pascal Riepl brennt, er setzt sich auch für die Einrichtung von Schutzzonen ein und hat während der Coronazeit beim Gabenzaun für bedürftige Menschen mitgearbeitet.

„Mir und uns Grünen ist es wichtig, den öffentlichen Raum fair zu verteilen „fairteilen“ - diesen klimafit, mit vielen Bäumen und blühenden Beeten zu gestalten und den Radfahrenden und Fußgänger:innen den Platz zurückzugeben. Denn das Auto braucht mehr 70 Prozent der öffentlichen Flächen obwohl die Wiedner:innen nur 15 Prozent ihrer Wege damit zurücklegen“, so Riepl.

Die nächsten Ziele und Vorhaben von Riepl und seinem Team für Wieden sind: Gleiserneuerung und Radverbindungs-Ausbau in der Wiedner Hauptstraße, Begrünung auf den Straßen und in den Innenhöfen, Energiemanagement, Fußgänger:innenzone Mühlgasse, Auftreten gegen illegale Kurzzeitvermietungen in Wohnzonen, Beschleunigung von Öffis, Reduzierung von Verkehrslärm und Luftverschmutzung und Steigerung der Verkehrssicherheit.

Die Grünen Wieden bedanken sich auf diesem Weg bei Julia Tinhof, die sich in politisch schwierigen Coronazeiten um den Beteiligungsprozess zur Argentinierstraße und mit der Initiative gegen die Markthalle am Naschmarkt verdient gemacht hat. Riepl wird diesen Weg fortsetzen und den Kontakt zu den Bewohner:innen und den Geschäftstreibenden suchen.



