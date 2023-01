Anna Netrebko, Elina Garanca, Jonas Kaufmann: ORF III präsentiert topbesetzte „Aida“ aus der Wiener Staatsoper

Am 29. Jänner um 20.15 Uhr in „Erlebnis Bühne“

Wien (OTS) - ORF III und die Wiener Staatsoper führen ihre enge Zusammenarbeit auch im Jahr 2023 fort: Am Sonntag, dem 29. Jänner, präsentiert ORF III in „Erlebnis Bühne“ die mit Anna Netrebko, Elina Garanca und Jonas Kaufmann außergewöhnlich starbesetzte Inszenierung von Giuseppe Verdis Meisterwerk „Aida“ (20.15 Uhr). An Netrebkos Seite in der Titelpartie feiern Elina Garanca ihr langersehntes Debüt als Amneris sowie Jonas Kaufmann seine Staatsopern-Premiere in der Rolle des Radames. Weiters singen u. a. Luca Salsi (Amonasro), Alexander Vinogradov (Ramphis) und Ilja Kazakov (König).

ORF III bietet dem TV-Publikum exklusiven Zugang zu dieser hochkarätigen, restlos ausverkauften Produktion, die ab 14. Jänner insgesamt nur viermal im Haus am Ring gezeigt wird. Ab Montag, dem 23. Jänner, begleitet das werktägliche ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) das glanzvolle Opernereignis mit ausführlichen Berichten und Interviews.

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III:

„Es freut mich besonders, dass die überaus enge Kooperation zwischen ORF III und der Wiener Staatsoper mit dieser herausragenden Opernproduktion den Auftakt für das weitere Programmjahr 2023 macht, in dem wir uns unter anderem auch auf die Live-Übertragung der ‚Salome‘ Mitte Februar freuen können. Mein Dank gilt unseren Partnern in der Wiener Staatsoper, besonders Direktor Bogdan Roščić und seinem herausragenden Ensemble, allen voran Anna Netrebko, Elīna Garanča und Jonas Kaufmann.“

Bogdan Roscic, Direktor Wiener Staatsoper:

„Diesen Samstag werden Elina Garanca und Anna Netrebko zum ersten Mal seit 2011 auf derselben Bühne stehen, zu meiner größten Freude zusammen mit Jonas Kaufmann. Wenn dazu noch Künstler wie Luca Salsi oder Alexander Vinogradov die Besetzung komplettieren, entsteht eine Konstellation, bei der wir die Nachfrage nach Karten nicht einmal ansatzweise befriedigen können. Die ‚Aida‘-Vorstellungen sind seit Ewigkeiten restlos ausverkauft, trotzdem erreichen uns täglich zahllose enttäuschte Anfragen. Und darum werden wir nach den vier ausgebuchten Abenden in der Staatsoper sozusagen eine fünfte Vorstellung ermöglichen, kostenlos und für alle – Ende Jänner in ORF III, in dieser unvergesslichen Besetzung und für ein ganz großes Publikum.“

Mit „Aida“ schuf Giuseppe Verdi eines seiner populärsten Werke, an der Wiener Staatsoper ist es sogar sein bisher meistgespieltes. Die Oper vereint persönliche Tragödien und Einzelschicksale in Kriegszeiten, die sich im Hintergrund opulenter Prozessionen und Triumphszenen abspielen, mit Opernkultur in ihrer monumentalsten Form. Die Uraufführung fand am 24. Dezember 1871 im Khedivial-Opernhaus in Kairo statt. Die Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper dirigiert Nicola Luisotti, das Regiekonzept stammt von Nicolas Joel.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

