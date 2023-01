Neue Angebote für Besucher:innen im sanierten Parlamentsgebäude

Tage der offenen Tür am Samstag und Sonntag, regulärer Betrieb ab 16. Jänner 2023

Wien (PK) - Wenn an den beiden Tagen der offenen Tür am 14. und 15. Jänner das sanierte Parlamentsgebäude erstmals seine Tore für Besucher:innen öffnet, gibt es viele neue oder veränderte Räumlichkeiten zu entdecken. Doch auch die Demokratiebildungsangebote und andere Services des Parlaments für Besucher:innen wurden umfassend erneuert und ausgebaut. Schließlich war die weitere Öffnung des Hohen Hauses für Bürger:innen ein zentrales Ziel der Sanierung.

Das erwartet Besucher:innen ab 16. Jänner

Herzstück ist das neue Besucher:innenzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament", das in insgesamt 27 Medienstationen Informationen über Parlamentarismus und Demokratie bietet. Die Inhalte sind interaktiv gestaltet und richten sich an Personen aller Altersgruppen und Bildungsstufen.

Umfassend ausgebaut wurde außerdem das Führungsangebot. Neben einer neuen Architekturführung durch das Hohe Haus gibt es im Laufe des Jahres 2023 weitere neue Führungsformate für verschiedene Altersgruppen, Themenführungen und barrierefreie Angebote.

Die Demokratiewerkstatt startet in ihren neuen Räumlichkeiten im Plenarium und den angrenzenden Räumen sowie im Palais Epstein mit einem erweiterten Angebot. Es gibt insgesamt sieben Workshops, die sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und 19 Jahren richten. Dazu kommen drei Online-Formate und das Lehrlingsforum.

Neue Angebote gibt es auch in der Bibliothek und dem Archiv des Parlaments. Handelte es sich früher um eine Präsenzbibliothek, können nun erstmals auch Bücher entlehnt werden. Das Mittelmagazin ist nun für Besucher:innen geöffnet und beheimatet neben einem Freihandbereich auch eine Ausstellung.

Ein weiteres neues Angebot für Besucher:innen ist die Parlamentsgastronomie KELSEN. Benannt nach dem Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung Hans Kelsen, heißt das KELSEN neben Parlamentarier:innen und Mitarbeiter:innen des Parlaments auch externe Gäste willkommen. Restaurant, Cantina und Bistro sind im Dachgeschoß verortet, das Café Agora im Erdgeschoß.

Mit der Sanierung wurde auch das Kunst- und Kulturprogramm räumlich wie inhaltlich erweitert. Als Kurator fungierte der Direktor des Leopold Museum Hans-Peter Wipplinger. Nach Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und Präsentationen vor Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen wurden 13 In-Situ-Arbeiten von zehn österreichischen Künstler:innen sowie bereits bestehende Werke von zwei Künstlern im Haus installiert. Die projektierten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,8 Mio. €.

Mit der Wiedereröffnung treten neue Zutrittsregeln in Kraft. Besucher:innen müssen sich vorab via Online-Formular im Webportal des Parlaments anmelden. Eine persönliche Anmeldung vor Ort ist am Welcome-Desk beim Haupteingang unter der Rampe möglich. Das Parlament ist ab 16. Jänner 2023 von Montag bis Samstag für Besucher:innen geöffnet. Ab diesem Datum starten auch die neuen Services.

Tage der offenen Tür am 14. und 15. Jänner

Schon am Wochenende davor können Bürger:innen an zwei Tagen der offenen Tür am 14. und 15. Jänner 2023 das wiedereröffnete Hohe Haus entdecken. Geöffnet ist das Parlament an diesen Tagen von 10.00 bis 17.00 Uhr, der letzte Einlass erfolgt um 16.00 Uhr. Für die Tage der offenen Tür ist keine Anmeldung notwendig.

Ein ausgedehnter Rundgang führt etwa in den Nationalratssaal mit seiner neuen Glaskuppel, den neuen Sitzungssaal des Bundesrats und den Bundesversammlungssaal, wo Ende Jänner die Angelobung des Bundespräsidenten stattfinden wird. Die Amtsräume der Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat können besichtigt werden. In der Säulenhalle gibt es die Möglichkeit, mit Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen zusammenzutreffen. Erstmals für Besucher:innen geöffnet ist an den beiden Tagen das "Demokratikum - Erlebnis Parlament". Zu entdecken gibt es auch die Parlamentsbibliothek mit der Ausstellung "Im Sprachraum der Demokratie" und das "Plenarium" unter der neu errichteten Glaskuppel des Parlaments.

Weitere Highlights bieten die Österreichische Post AG und die Münze Österreich AG. Ein speziell angefertigtes Philatelie-Set, das an den Tagen der offenen Tür im Parlament mit einem exklusiven Ersttagsstempel angeboten wird, und die Fünf-Euro-Demokratiemünze, gefertigt aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes, stehen zum Kauf bzw. zum Tausch zur Verfügung. (Schluss) kar

HINWEIS: Weitere Informationen, Fotos und Videos zum Parlament und seiner Sanierung gibt es in einer multimedialen Pressemappe sowie unter www.oeparl2023.at.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl