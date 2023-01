Weidinger: Abschaffung der Kalten Progression bringt Entlastung für die Menschen

Wien (OTS) - Die Kalte Progression, also die schleichende Steuererhöhung, wurde nach jahrzehntelanger innenpolitischer Diskussion mit Anfang dieses Jahres endlich abgeschafft. Das neue Jahr 2023 begann damit mit einer großen Änderung in Österreichs Steuerstruktur und bringt den Menschen eine dauerhafte Steuerentlastung. Von der Abschaffung der Kalten Progression profitieren alle, die lohn- und einkommensteuerpflichtig sind. Die Entlastung beträgt heuer 1,85 Milliarden und bis 2026 gesamt 20 Milliarden Euro. Das sagte heute, Freitag, ÖVP-Abg. Peter Weidinger.

"Jede Gehaltserhöhung kommt nun dort an, wo sie auch hingehört, nämlich bei jenen, die für ihren Lohn hart arbeiten", so Weidinger. "Ein Vollzeitbeschäftigter mit einem monatlichen Gehalt von 3.171 Euro brutto erspart sich dadurch allein dieses Jahr 391 Euro", unterstreicht der Mandatar. Bis zum Jahr 2026 beträgt bei diesem Beispiel die Entlastung in Summe 4.107 Euro.

"Rund 440.000 Arbeitnehmer/innen, Unternehmen und Pensionist/innen in Kärnten profitieren beispielsweise von der Abschaffung der Kalten Progression", freut sich der Kärntner Abgeordnete. "Allein in meiner Heimatstadt Villach profitieren fast 50.000 lohnsteuerpflichtige Arbeitnehmer/innen und Pensionist/innen von der Abschaffung."

"Angesichts der hohen Inflation ist diese Entlastung gegen die Teuerung notwendig. Die Menschen werden das in der Geldtasche und die Unternehmen durch einen höheren Konsum spüren", erklärt der Abgeordnete abschließend. (Schluss)

