Geplante Skyline: Wiener fordern Behörden-Einschreiten bei Städtebau Oberlaa

• Zwanzig Wohnblöcke mit bis zu 26m Höhe beim Kurpark in Süd-Favoriten geplant

• Gleichzeitige Vorhaben bedürfen Umweltverträglichkeitsprüfung

• Initiative Lebensraum Oberlaa wendet sich an die Wiener Umweltanwaltschaft und Umweltschutzabteilung

Die Wiener Umweltanwaltschaft und Umweltschutzabteilung MA22, als UVP-Behörde, werden sich mit dem Städtebauvorhaben Oberlaa auseinandersetzen müssen: Besorgte Bürger forderten die Behörde in einer Stellungnahme auf, bei der aus ca. zwanzig Wohnblöcken in bis zu 26 Metern Höhe geplanten Skyline, amtswegig tätig zu werden. Konkret sei es beim für das Städtebauvorhaben notwendigen Flächenwidmungsplan, „Planentwurf 8262“, zu gravierenden Mängeln gekommen.

Der Vereinsobmann der Initiative Lebensraum Oberlaa Richard Stocker erklärt dazu: „Grundsätzlich haben wir als Anwohner Verständnis für sozialen Wohnbau. Das ist allerdings nicht nur ein einzelnes Bauprojekt, sondern eine ganze Reihe an Vorhaben, die man wohl bewusst zeitgleich eingebracht hat. Offenbar so aufgeteilt, dass niemand glaubt, sich einer Umweltverträglichkeitsprüfung stellen zu müssen. Für Anrainer ist das nicht nur ein abstraktes Problem. Es sollte allen Beteiligten klar sein, dass der beliebte Kurpark Oberlaa sowohl mit seinem dörflichen Charakter als auch als „grüne Lunge“ verloren geht, wenn diese Pläne so umgesetzt werden. Man kann nicht einfach nach einem U-Bahnanschluss alles zu asphaltieren. Da wir uns mit unseren Bedenken über Jahre nicht ernst genommen wurden, fühlen wir uns von der Stadt Wien durch diese Vorgehensweise hinters Licht geführt und haben uns entschlossen, uns nun auch rechtlich zur Wehr zu setzen.“

Die Bürger werden von Rechtsanwalt Wolfram Schachinger vertreten, der das Schreiben an die Wiener Umweltanwaltschaft und die Umweltschutzabteilung verfasste. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Stadt Wien es nicht schafft, ihre Bürger wahrheitsgemäß zu informieren und die Öffentlichkeitsbeteiligung offenbar als Übel wahrnimmt. Das durch die Widmung ermöglichte Projekt ist rechtlich definitiv ein Städtebauvorhaben, das eine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigt. Dabei müssten umfangreiche Gutachten zu Auswirkungen auf Natur und Bevölkerung eingeholt werden. Seit Jahren wird diese rechtliche Verpflichtung von der Stadt Wien ignoriert. Nicht einmal ein derzeit offenes europarechtliches Vertragsverletzungsverfahren bringt die Verantwortlichen zur Einsicht. Die Umweltanwaltschaft und die Umweltschutzabteilung sind nun gefordert amtswegig tätig zu werden.“

Als nächster Schritt wird die Initiative Lebensraum Oberlaa, die von über 13.000 Bürgern unterstützt wird, eine Petition bei der Stadt Wien einbringen, damit sich auch der Gemeinderat mit dem Thema auseinandersetzen muss.

Detaillierter Hintergrund.

Das österreichische UVP-Gesetz steht noch immer vor einer Novellierung im Bereich Städtebau. Da aber die Vorgaben der EU-Richtlinie bereits in der Vergangenheit ins österreichische Gesetz umgesetzt werden sollten, muss das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union unmittelbar angewendet werden.

