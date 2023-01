Nippon Express Europe veranstaltet Logistikseminar für die Erasmus-Universität Rotterdam in den Niederlanden

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Europe GmbH, ein Unternehmen des Konzerns NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat am Freitag, den 25. November, in einem von Nippon Express (Nederland) B.V. (im Folgenden „NX Nederland") betriebenen Lagerhaus in Maasvlakte, Rotterdam, ein Seminar über Logistik für rund 140 Studenten der Rotterdam School of Management der Erasmus-Universität veranstaltet.

Bild 1: Innenansicht des Lagers von NX Nederland

Bild 2: Seminar im Gange

Die Erasmus-Universität Rotterdam ist eine Bildungseinrichtung mit weltweitem Ruf in den Disziplinen Medizin, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und internationale öffentliche Verwaltung und Politik. Dieses Seminar wurde im Rahmen des Masterprogramms für Studenten des Studiengangs Supply Chain Management an der Rotterdam School of Management durchgeführt, um sie mit den logistischen Abläufen in diesem Bereich vertraut zu machen. Ein Speditionsunternehmen wurde eingeladen, um eine Präsentation über seine Lageraktivitäten und die Position der Nippon Express Group innerhalb der Lieferkette des Kunden zu halten. Anschließend besichtigten die Studenten die ca. 102.000 m2 große Lagereinrichtung. Die Studenten stellten viele Fragen und führten einen regen Meinungsaustausch, um zu sehen, wie die Theorie, die sie in den Vorlesungen kennengelernt hatten, in der Praxis umgesetzt wird.

Die Nippon Express Group wird sich weiterhin aktiv an sozialen Aktivitäten auf der ganzen Welt beteiligen, um die Ausbildung von Fachkräften zu unterstützen, die eine aktive Rolle in der Logistikbranche spielen können.

