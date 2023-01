DAS Solar kündigt die Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft an, um die globale Expansion voranzutreiben

Quzhou, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem gab DAS Solar die offizielle Gründung seiner deutschen Tochtergesellschaft bekannt. In Zukunft wird die deutsche Tochtergesellschaft von DAS Solar die Geschäftszentrale für den europäischen Photovoltaikmarkt sein und europäische Kunden mit hocheffizienten und zuverlässigen PV-Produkten beliefern.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach neuen Energien in Europa unter dem Einfluss der Energiekrise explosionsartig angestiegen. Mit der Einführung von Maßnahmen zur Energiewende in den europäischen Ländern ist der allgemeine Entwicklungstrend der europäischen Photovoltaikindustrie positiv. Als gut entwickelter Photovoltaikmarkt hat Deutschland die größte installierte Kapazität unter den europäischen Ländern und stellt dennoch immer noch den größten potenziellen Zukunftsmarkt in der EU dar. Die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft wird die Strategie der globalen Expansion vorantreiben. Im Jahr 2023 wird DAS Solar auf die Märkte in Australien, Japan, Südostasien, dem Nahen Osten und Lateinamerika vordringen, wodurch die Präsenz im Bereich der neuen Energien weltweit konsolidiert und vertieft werden kann.

Als neue Top-Marke in der PV-Branche liefert DAS Solar nach nur vier Jahren rasanter Entwicklung seine Produkte bereits in über 60 Länder und Regionen der Welt. Dank der branchenführenden N-Typ-Technologie liegt der Wirkungsgrad der Massenproduktion von N-Typ-Batterien bei über 25 % und der höchste Wirkungsgrad von Modulen bei über 22,6 %. DAS Solar hat sich einen guten Ruf für seine exzellente und zuverlässige Produktleistung erworben.

Die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft, so Herr Liu Yong, Vorsitzender und Präsident von DAS Solar, stelle einen bedeutenden Erfolg für das internationale Vertriebsnetz dar. Um die Kunden vor Ort mit Beratung, Entwicklung, Logistik und technischem Support zu unterstützen, wird DAS Solar das lokale Vertriebssystem in Europa weiter verbessern. DAS Solar wird sich bemühen, den internationalen Geschäftsentwicklungsprozess voranzutreiben und beabsichtigt, Verteilernetze, Kraftwerke und dezentrale Projekte zu errichten, mit dem Ziel, ein „kohlenstofffreies" grünes Zuhause für die Menschheit zu schaffen und bei der frühen Erreichung des globalen Ziels der „Kohlenstoffneutralität" zu helfen.

