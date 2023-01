Finanzergebnisse für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - QNB, eines der größten Finanzinstitute in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), gab bekannt, dass der Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr genehmigt hat.

Der Nettogewinn vor den Auswirkungen der Hyperinflation für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erreichte 16,1 Mrd. QAR (4,4 Mrd. USD), was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die QNB Group hat die negativen Auswirkungen der Hyperinflation in der Türkei erfolgreich bewältigt, sodass der Nettogewinn nach den Auswirkungen der Hyperinflation 14,3 Mrd. QAR (3,9 Mrd. USD) erreichte, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Verwaltungsrat der QNB Group hat der Generalversammlung, nach Berücksichtigung der soliden finanziellen Leistung der QNB für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 60 % des Aktiennennwerts (0,60 QAR pro Aktie) empfohlen. Die Jahresergebnisse für 2022 sowie die vorgeschlagene Gewinnausschüttung unterliegen der Genehmigung durch die Qatar Central Bank (QCB).

Das Betriebsergebnis stieg um 24 % auf 35,1 Mrd. QAR (9,6 Mrd. USD), was die anhaltenden erfolgreichen Bemühungen der Gruppe widerspiegelt, das Wachstum in einer Reihe von Einnahmequellen aufrechtzuerhalten.

Die Bilanzsumme erreichte 1.189 Mrd. QAR (327 Mrd. USD), ein Anstieg um 9 % gegenüber dem am 31. Dezember 2021 endenden Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist hauptsächlich auf ein Wachstum im Bereich Kredite und Darlehen um 6 % auf 808 Mrd. QAR (222 Mrd. USD) zurückzuführen. Hohe Kundeneinlagen sorgten seit dem 31. Dezember 2021 für einen Anstieg der Kundeneinlagen um 7 % auf 842 Milliarden QAR (231 Milliarden USD). Dies trug dazu bei, das Verhältnis von Krediten zu Einlagen auf 95,9 % zum 31. Dezember 2022 zu steigern, was die verbesserte Liquidität der QNB Group widerspiegelt.

Die QNB Group setzt weiterhin auf betriebliche Effizienz, um Kosteneinsparungen zu erzielen, und verbesserte Einnahmequellen halfen der QNB Group dabei, das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen von 22,2 % auf 19,7 % zu verbessern. Dies gilt als einer der besten Werte bei den großen Finanzinstituten in der MEA-Region.

Die Quote der notleidenden Kredite im Verhältnis zu den Bruttokrediten belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 2,9 %. Der Wert gehörte damit zu den niedrigsten unter den Finanzinstituten in der MEA-Region. Dies reflektiert die hohe Qualität des Buchwerts der Kredite und das effektive Management des Kreditrisikos. Außerdem hat die QNB Group im Laufe des Jahres 8,8 Milliarden QAR (2,4 Milliarden USD) als Rückstellung für mögliche Kreditverluste gebildet. Dies trug dazu bei, dass die Gruppe ihre Deckungsquote bei 99 % halten konnte, was den umsichtigen Ansatz der Gruppe gegenüber notleidenden Krediten widerspiegelt.

Das Eigenkapital stieg vom Dezember 2021 um 6 % auf 106 Mrd. QAR (29 Mrd. USD). Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 QAR (0,40 USD).

Die QNB Group wies zum 31. Dezember 2022 eine Kapitaladäquanzquote (Group Capital Adequacy Ratio, CAR) von 19,6 % auf, die über den regulatorischen Mindestanforderungen der Zentralbank von Katar und des Basler Komitees lag.

Konzernstatistik

Die QNB Group verfügt über 28.000 Mitarbeiter, die an rund 1.000 Standorten tätig sind, und besitzt 4.700 Geldautomaten.

