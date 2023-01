FPÖ – Nepp zu SPÖ-Kampagne: Wenn man sich auf das Vertrauen von Ludwig verlässt, dann ist man verlassen

Politik mit Herz Hausverstand ist von der SPÖ nicht zu erwarten

Wien (OTS) - „Die von der Wiener SPÖ präsentierte Kampagne ‚Auf ein gutes Leben vertrauen‘ ist eine Verhöhnung der Wienerinnen und Wiener. Schließlich hat der herzlose Bürgermeister mit seiner Teuerungspolitik bei Mieten, städtischen Gebühren, Fernwärme, Parken usw. hunderttausende Wiener in die Armut getrieben. Wenn sich 500.000 Menschen die Mieten, das Heizen oder die Einkäufe in der Stadt nicht mehr leisten können und das städtische Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, aber die SPÖ dennoch von einem ‚guten Leben‘ spricht, dann lebt dieser herzlose Herr Ludwig in einer Scheinwelt. Denn wenn man sich auf das Vertrauen von Ludwig verlässt, dann ist man verlassen“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

„Besonders schamlos ist es, wenn Ludwig auch noch 14.000 Euro an Politikergehaltserhöhung einstreift. Es braucht in Wien wieder eine Politik mit Herz und Hausverstand – und die gibt es nur mit der FPÖ“, betont Nepp.

