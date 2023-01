HOLIDAY ON ICE am kommenden Wochenende und 2024 in Innsbruck

Mit der Produktion SUPERNOVA ist der größte Eisshow-Produzent der Welt am kommenden Wochenende zu Gast in der Olympiahalle. Ein Comeback 2024 steht bereits fest.

Innsbruck (OTS) - Von 13.-15.Januar 2023 nimmt SUPERNOVA das Innsbrucker Publikum in spektakulären Settings mit auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen. Die energiegeladene Eisshow entführt die Zuschauer in eine andere Welt und zeigt auf, dass Akzeptanz, Freundschaft und Liebe keine irdischen Grenzen kennen.

Premiere mit Innsbrucker Nachwuchstalenten

Zum Ensemble von SUPERNOVA zählt auch die Eiskunstläuferin Celina Profanter aus Innsbruck, für die sich mit ihrem Auftritt bei HOLIDAY ON ICE ein Kindheitstraum erfüllt. „ Sobald ich auf dem Eis bin, kann ich alles andere um mich herum vergessen. Es ist ein sehr harter, aber wunderschöner Sport, meine Leidenschaft! Ich genieße es, mit anderen Eisläuferinnen und Eisläufern aus der ganzen Welt zusammen auf dem Eis zu stehen “ so die Eiskunstläuferin Celina Profanter. Auch Celinas Schwestern Lilly (10) und Nala (9) haben sich ganz dem Eislaufsport verschrieben und bekommen bei der Premiere am 13. Januar in der Olympiahalle ihren großen Auftritt. Im Rahmen der HOLIDAY ON ICE ACADEMY, einer vom Eisshow-Produzenten ins Leben gerufenen Nachwuchs-Initiative, dürfen die beiden jungen Talente in der Show-Pause mit einer eigenen Kür vor großem Publikum ihr Können präsentieren.

Innsbruck-Comeback 2024 mit neuer Show

Fast auf den Tag ein Jahr später kehrt HOLIDAY ON ICE mit der neuen Produktion A NEW DAY nach Innsbruck zurück. Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik, und mitreißende Musik machen A NEW DAY zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik perfekt miteinander verschmelzen. Die Entscheidung, den ursprünglich auf drei Jahre mit der Olympiaworld Innsbruck befristeten Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, fiel HOLIDAY ON ICE CEO Peter O’Keeffe leicht.: „ Welchen besseren Ort kann es geben, um Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau zu zeigen, als in einer Wintersportdestination mit einer olympischen Tradition für Eiskunstlaufen? “, so O’Keeffe. Nicht zuletzt das große Interesse der Tiroler Bevölkerung an den Shows gab den Ausschlag, die Kooperation fortzuführen. Das sorgt auch beim Hallenbetreiber für Euphorie. „ Wir bekommen viel positives Feedback zu den Shows und spüren, dass das Interesse in der Bevölkerung von Jahr zu Jahr steigt. Deshalb freuen wir uns über die Verlängerung der Zusammenarbeit mit HOLIDAY ON ICE “, so Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld.

Die neue Show A NEW DAY ist von 12.-14. Januar 2024 mit vier Shows in der Olympiahalle Innsbruck zu sehen. Tickets gibt es ab Freitag, dem 13. Januar 2023 um 10 Uhr online über OETICKET und in allen OETICKET Vorverkaufsstellen. Spezielle Familientarife gibt es für die Sonntags-Show. Für Frühkäufer gibt es bis einschließlich 31. März 2023 einen Early Bird Rabatt in der Höhe von -20%.



Rückfragen & Kontakt:

Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH

holidayonice @ olympiaworld.at | +43 (512) 33838 227 | www.olympiaworld.at