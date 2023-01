Sedus stattet österreichisches Parlament mit silent rush aus (FOTO)

Dogern (ots) - Nach mehrjähriger Sanierung steht die Wiedereröffnung des historischen Parlamentsgebäudes in Österreich kurz bevor. Das knapp 140 Jahre alte Parlamentsgebäude wurde über mehrere Jahre aufwändig nachhaltig saniert. Dabei wurde ein Grundsatz groß geschrieben: Die Sanierung des Parlamentsgebäudes ist kein gewöhnliches Bauvorhaben, sondern ein Jahrhundertprojekt und ein essenzieller Beitrag zur nachhaltigen Festigung der parlamentarischen Demokratie.

Im Rahmen der Sanierung wurde auch die Innenausstattung ausgeschrieben. Und Sedus hat den Auftrag für die Bestuhlung des Nationalratssaal und des Bundesratssaal gewonnen. "Wir sind unheimlich stolz, dass unsere Produkte bei so einem Prestige-Projekt zum Einsatz kommen", erklärt Peter Sablatnig, Geschäftsführer Sedus Österreich und CEE. "Bei der Bestuhlung eines so historischen Gebäudes war sofort klar, dass unser Modell dem ursprünglichen Stuhl nahe kommen muss. Die Wahl ist deshalb auf 'silent rush' gefallen, ein Drehsessel, der Ergonomie, Stil, Komfort und Designgeschichte auf einem besonders hohem Maß vereint. Die Variante für die Ausstattung des österreichischen Parlaments ist eine Spezialausführung, die eine echte Handanfertigung ist und die höchsten Qualitätsanforderungen von Sedus widerspiegelt."

Die neuen Stühle des österreichischen Parlaments sind ein sehr zentraler Teil der Ausstattung des Nationalrats und des Bundesrats. Sie sind der Arbeitsplatz von rund 244 Parlamentariern und damit der Dreh- und Angelpunkt bei langen Arbeitstagen. Das Modell silent rush von Sedus ist für die ParlamentarierInnen dabei der ideale Begleiter. Die Mischung aus Dreh- und Loungesessel verkörpert ein einzigartiges emotionales Konzept, dass für den Nutzer Ruhe selbst in bewegten Zeiten schafft. Die Rückenlehne mit Vollpolster verleiht höchsten Komfort und gibt gleichzeitig die Unterstützung, die der Nutzer braucht.

Für die Ausstattung des österreichischen Parlaments wurde das Modell silent rush in einer Spezialausführung entwickelt. Für den Nationalrat produzierte Sedus 200 Stühle des Modells - 197 Stück mit niedriger Rückenlehne für den Nationalratssitzungssaal und 3 Stück mit hoher Rückenlehne für die PräsidentInnen. Und 80 Stück für den Sitzungssaal des Bundesrates - davon 77 Stück mit niedriger Rückenlehne und 3 Stück mit hoher Rückenlehne. Die Sonderanfertigung wurde in einer speziellen Brandausführung des Leders in Kooperation mit dem steirischen Lederspezialisten Boxmark umgesetzt. Für alle Stühle kommt die von Sedus patentierte Sedo-Lift-Mechanik zum Einsatz, auf die Sedus eine 30-jährige Garantie gibt.

