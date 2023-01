SPÖ Wien Ludwig/Novak - Neue Kampagne betont: „In Wien können alle Menschen auf ein gutes Leben vertrauen.“

Wien (OTS/SPW) - Am 12. Jänner startet die Winterkampagne der Wiener Sozialdemokratie unter dem Titel „Auf ein gutes Leben vertrauen“. Das Signal ist eindeutig: Der Wiener Weg wird konsequent fortgesetzt. Was diese Stadt krisenfest macht, sind die starke soziale Infrastruktur, die hochwertige Daseinsvorsorge und die Hilfsbereitschaft der Menschen. Diese Botschaft transportieren die Plakate der Kampagne, aus zwei Perspektiven: Einmal aus Sicht der Jugend, die dank tatkräftiger Unterstützung alle Chancen hat, und einmal aus Sicht der Senior*innen, die das beste Alter in Wien voll auskosten können.

SPÖ Wien-Vorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig sagt: „Die Krisen dieser Zeit gehen nicht spurlos an Wien vorbei. Doch unsere Stadt wird sie meistern – das garantieren wir durch unseren Zusammenhalt. Pandemie, Teuerung und Energieknappheit brauchen sozialdemokratische Antworten, um allen ein gutes Leben zu ermöglichen. Diese Antworten gibt Wien – mit der hohen Qualität der Daseinsvorsorge, Unterstützungsleistungen wie dem Energiebonus, leistbarem Wohnraum, hochwertiger Gesundheitsversorgung, bester Bildung für alle und einem vielfältigen Freizeitangebot, das allen offen steht“.

„Wer harte Zeiten durchmacht, bekommt Hilfe. Wir unterstützen bei hohen Energierechnungen, und auch mit steigenden Wohnkosten muss niemand allein kämpfen. Dazu bauen wir unser solidarisches Gesundheitssystem weiter aus, mit einer Investition von 6,6 Milliarden Euro in unsere Spitäler. Doch auch abseits akuter Notlagen arbeiten wir an einem guten Leben für alle. Unsere kostenlosen Kindergartenplätze und Ganztagesschulen schaffen gleiche Chancen für alle Kinder. Damit der Arbeitsmarkt für die Menschen funktioniert, setzen wir Maßnahmen wie die Joboffensive 50plus für den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Auch unser Freizeitangebot bauen wir aus, beispielsweise arbeiten wir an einer neuen Kulturstrategie und errichten zusätzliche öffentliche Grünflächen. Damit man all das auch im besten Alter genießen kann, sorgen unsere öffentlichen Verkehrsmittel für eine leicht zugängliche Stadt. Hohe Lebensqualität für alle: Das ist der Wiener Weg“, so Ludwig.

SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak fügt hinzu: „Ein gutes Leben darf nicht den wenigen Reichen vorbehalten sein – wir alle verdienen es. Wer in Wien lebt, kann auf dieses gute Leben vertrauen. Unsere Maßnahmen, unsere Unterstützungsleistungen und die Qualität unserer sozialen Infrastruktur ermöglichen die hohe Lebensqualität in Wien. Was mich besonders stolz macht: Dass so viele Menschen selbst anpacken und einander stützen. Diese Hilfsbereitschaft und das respektvolle Miteinander machen unsere Stadt aus. Wien gibt Kraft!“

