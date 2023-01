Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 13.1.: „Österreichs schaumgebremste Raumfahrtbranche“

Wien (OTS) - Dieter Grebner, Chef des Unternehmens Peak Technology und Sprecher der Raumfahrtbranche, und Kurt Kober, neuer Standortgeschäftsführer von Beyond Gravity in Wien, sind bei Paul Sihorsch zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 13. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Menschen sind große Entdecker/innen – sie wollen neue Welten kennenlernen und ihre Umgebung begreifen. Seit Jahrzehnten dringen wir daher in den Weltraum vor. Mit an Bord: Unternehmen aus Österreich. Das wirtschaftliche Potenzial: groß. Durch ein eingeschränktes Budget für die Europäische Weltraumagentur ESA ist die Entwicklung der heimischen Raumfahrtbranche allerdings gebremst. Die ESA bleibt Technologietreiber Nummer eins, andere Märkte außerhalb von Europa werden für die Raumfahrtbranche aber immer interessanter. Dieter Grebner, Chef des Unternehmens Peak Technology und Sprecher der Raumfahrtbranche, sowie Kurt Kober, neuer Standortgeschäftsführer von Beyond Gravity in Wien, geben Einblicke in den Status quo und ihre Strategien.

