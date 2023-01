Victoria Azarian tritt SharkNinja als SVP von Global Creative bei

Needham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - SharkNinja gibt heute die Ernennung von Victoria Azarian zum SVP Global Creative bekannt, die direkt dem Chief Marketing Officer, Bill Davaris, unterstellt ist.

„Victoria Azarians große Markenerfahrung und ihr enormes Wissen über Storytelling werden uns allen dabei helfen, ein neues Qualitätsniveau in unserer kreativen Arbeit zu erreichen", so Bill Davaris. „Sie ist eine kreative Innovatorin und ich freue mich zu sehen, wie Sie das Team zusammenbringt, um neue Wege dafür zu finden, auf dem Markt erfolgreich zu sein und die Entwicklung unserer internen Talente zu fördern."

Victoria ist seit mehr als 20 Jahren in der Werbebranche tätig, mit Erfahrung als Executive Creative Director von Wunderman, Ogilvy und CCO von MKTG (Dentsu). Sie wurde als eine von Adweek's Creative 100 ausgezeichnet und hat für namhafte Marken gearbeitet, darunter IBM, IKEA, Kimberly-Clark, Poland Spring, LPGA, Citizens Bank und Unilever. Die New Yorkerin wird ein Satellitenbüro am Hauptsitz von SharkNinja in Needham, Massachusetts, haben.

„Ich bin leidenschaftlich daran interessiert, Marken mit kulturellen Momenten zu verbinden, die einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, und genau das hat SharkNinja mit seinen Fünf-Sterne-Produkten in jedem Haus auf der ganzen Welt getan", so Victoria. „Ich bin gespannt darauf, Teil einer Organisation zu werden, die sich dem Handwerk der Innovation widmet, und ich freue mich darauf, die Kreativteams von SharkNinja zu leiten, um unsere Produkte zum Leben zu erwecken."

Informationen zu SharkNinja

SharkNinja ist ein Innovationsführer in der Haushaltsgerätebranche und Schöpfer der bekannten Haushaltsmarken Shark® und Ninja®. SharkNinja bietet die neueste, einfach zu verwendende innovative Technologie mit einer wachsenden Reihe von Lösungen, die aus Reinigungs- und Haushaltspflegeprodukten von Shark und Küchengeräten von Ninja bestehen. Die Produkte werden bei großen Einzelhändlern und über Vertriebspartner auf der ganzen Welt verkauft. Ninja und Shark sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC. SharkNinja ist eine Tochtergesellschaft von JS Global Lifestyle Company Limited (Hongkong: 1691), einem führenden Unternehmen im Bereich Innovationen für kleine Haushaltsgeräte .

