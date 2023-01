Die Australian Open 2023 – live bei ServusTV

Ab Montag, 16.01.: täglich Weltklasse-Tennis live aus Melbourne inklusive alle Matches von Dominic Thiem

Wals (OTS) - Im Vorjahr musste Dominic Thiem die Australian Open verletzungsbedingt auslassen. 2023 schlägt der Niederösterreicher wieder in Melbourne auf. Zum Auftakt wartet mit Andrey Rublev gleich ein Hammerlos. Der 25-jährige Russe ist aktuell die Nr. 6 der Tenniswelt und führt im Head-to-Head gegen Thiem, Nr. 99 im ATP-Ranking, mit 4:2. Das bisher letzte Duell gewann Rublev im Vorjahr im Semifinale von Gijon mit 6:4, 6:4.



Alexander Antonitsch und Christopher Kas als Experten im Einsatz

ServusTV zeigt ab Montag, den 16. Jänner, täglich das Topspiel des Tages live: darunter alle Spiele von Dominic Thiem, beide Herren-Halbfinals, ein Damen-Halbfinale sowie das Endspiel der Damen und Herren. Vor Ort in Melbourne begrüßen Moderator Christian Baier und Experte Christopher Kas die Zuschauer bei ServusTV. Es kommentieren abwechselnd Christian Nehiba und Philipp Krummholz mit ServusTV-Experte Alexander Antonitsch.



Australian Open 2023: ab 16.01. täglich ab 10:15 Uhr live bei ServusTV und ServusTV On





