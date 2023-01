VIRUS: UVP-Novelle kombiniert Rückschritte mit fragwürdigem Energiewendenutzen

Wien (OTS) - Wie die UVP-erfahrene Umweltorganisation VIRUS mitteilt, kombinieren die aktuellen UVP-Pläne der Bundesregierung viele Rückschritte mit teilweise fragwürdigen Vorteilen. UVP-Koordinator Wolfgang Rehm: „Bleibt die Novelle trotz der vielen qualifizierten Stellungnahmen auf dem Stand des Begutachtungsentwurfs, würden über Jahre von ÖVP und Wirtschaftskammer zementierte Verschlechterungen der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht repariert sondern teilweise noch verschärft. Dass die unter dem Label Energiewende vorgesehenen Änderungen die hochfliegenden Erwartungen erfüllen, ist hingegen unwahrscheinlich,“ so Rehm.

Ausnahme sei hier die Möglichkeit, Windkraftwerke auch ohne Energieraumplanung bzw. Widmung einreichen zu können. „Diese Bestimmung zielt auf die Gesamt-Umsetzungsdauer, die in der äußerst unscharfen Kommunikation der E-Wirtschaft leider systematisch mit der vergleichsweise kurzen und wenig relevanten UVP-Zeit vermischt wird“, so Rehm. Der Pferdefuss: Ob dieser Eingriff in Länderkompetenzen verfassungsrechtlich hält, sei fraglich. Dies bedeute ebenso Rechtsunsicherheit, wie der geplante Ausschluss der aufschiebenden Wirkung für substanzlose Beschwerden. Dieser werde nicht treffsicher sein nehme aber beträchtliche Grundrechtseingriffe in Kauf. „Zum Schlagwort Vermeidung von Doppelprüfungen ist festzuhalten, dass die auf einer anderen Ebene als die UVP angesiedelte Strategische Umweltprüfung in Österreich so schlecht implementiert ist, dass diesem Ansatz die Grundlage fehlt bzw. massive Qualitätsverluste drohen“, warnt Rehm. Im Windschatten der Energiewendekommunikation verborgen enthält die Novelle für alle Vorhabenstypen geltende Möglichkeit, die Projektierung, die mit Einreichung abgeschlossen sein sollte, in das Verfahren zu verlagern bzw. erfordere dies sogar zusätzliche Änderungsverfahren. „Das wird ein neuer Zeitfresser ermutigt die Projektwerber zu noch mehr Wischi-Waschi statt Konkretisierung - Beschleunigung geht anders“ kritisiert Rehm. Als kurios wertet VIRUS die in völlige Vergessenheit geratene Entwicklung, dass die Novelle eigentlich aus EU-rechtlichen Gründen gestartet wurde um Vertragsverletzungsverfahren zu entgehen, dann sei die ÖVP gekommen, habe Projektwerberbegünstigungen hineinverhandelt und Energiewendedruck erzeugt, bis schließlich die Grünen wieder unter dem Stichwort Energiewende einen ohnehin bereits stark ÖVP-lastigen Entwurf gegen die Blockade des Koalitionspartners durchkämpfen hätten müssen. „Dass dies möglich ist und niemandem aufgefallen ist, zeigt wie kurz die Halbwertszeit der Aufmerksamkeit bei diesem Thema war. Gerade bei der Umweltverträglichkeitsprüfung wollen aber generell viele Köche mitmischen die offenkundig noch nie einen Verhandlungssaal von innengesehen haben. Dies trägt nicht zur Qualität der Diskussion bei,“ so Rehm. Die Umweltorganisation warnt weiters davor, dass bei aller Wichtigkeit von angebotsseitigen Maßnahmen mit Kraftwerksbau allein kein Energiewendestaat zu machen sei. „Bei fortgesetzt einseitiger Schwerpunktsetzung wird mit dem Kraftwerksbauesel allein die Energieverbrauchskarotte nie einzuholen sein, wir brauchen auch Milliarden für nachfrageseitige Maßnahmen, um die energie- und klimapolitischen Ziele zu erfüllen“ so Rehm abschließend.

