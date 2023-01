Melissa Naschenweng und Martin Rütter am 13. Jänner zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - In der ersten Ausgabe von „Vera“ im Jahr 2023 am Freitag, dem 13. Jänner, um 21.20 Uhr in ORF 2 sind Sängerin Melissa Naschenweng und mit Martin Rütter der erfolgreichste Hundetrainer im deutschsprachigen Raum im Gespräch mit Vera Russwurm.

Nach einem erfolgreichen 2022 startet Vera Russwurm mit Melissa Naschenweng und ihrem aktuellen Chartstürmer-Titel „Glück“ ins neue Jahr. Die 32-Jährige sagt dazu: „Glück ist, wenn du auf deiner Reise alle Stürme überstehst!“. Auf ihrer Reise ging es für die Kärntnerin bislang immer bergauf – früher stets in Begleitung ihres Vaters, heute auch oft allein. Aber die steile Karriere hat auch ihren Preis, denn eigentlich – so erklärt Melissa Naschenweng – wollte sie ja mit 25 verheiratet sein und Kinder haben. Aber mit wachsender Popularität sei es „immer schwieriger, jemanden kennenzulernen“. Sehr offen äußert sie sich auch zu ihrem Titel „Schleich’ di“, der sich auf den verkaterten Morgen nach einem One-Night-Stand bezieht. Melissa Naschenweng zeigt sich bei Vera Russwurm offen, ehrlich und geerdet.

Hundetrainer Martin Rütter gibt bei Vera Russwurm einen Vorgeschmack auf seine Tournee „Der will nur spielen“ quer durch die größten Hallen Österreichs. Auf sehr unterhaltsame Weise schildert der wohl erfolgreichste Hundetrainer im deutschsprachigen Raum die häufigsten Fehler und Missverständnisse, die noch so wohlmeinenden Hundebesitzerinnen und -besitzern mit ihren Lieblingen passieren. Dazu zählt beispielsweise das Schwanzwedeln, das häufig ausschließlich als Freude interpretiert wird – was aber ebenso wenig stimmt wie die vermeintliche Freude des Vierbeiners über einen langweiligen Spaziergang. In „Vera“ präsentiert Martin Rütter auch seinen Plan, wie es sich für alle Zeit vermeiden lässt, dass Post-und Paketboten gebissen werden – ernst gemeint, auch wenn es witzig klingt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at