„Now – Rettet das Klima“: ORF-„dokFilm“-Premiere am 15. Jänner

Jim Raketes mitreißendes Kinodebüt über das Engagement von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten – um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Folgen der Klimakrise sind weltweit für jede/n Einzelne/n spürbar geworden. Dennoch haben die an den Hebeln sitzenden Machthaber statt Lösungen meist nur hohle Phrasen zu bieten und verkaufen die Lebensgrundlagen nachkommender Generationen zugunsten ihres eigenen Wohlstands. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg hat mit ihrer „Fridays For Future“-Bewegung globales Engagement junger Aktivistinnen und Aktivisten gegen die Ausbeutung des Planeten entzündet. Sie demonstrieren gegen den Abbau von Kohle, besetzen Kraftwerke oder haben sich dem Pflanzen von Bäumen verschrieben. In seinem Kinodebüt „Now – Rettet das Klima“ – als „dokFilm“-Premiere zu sehen am Sonntag, dem 15. Jänner 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 – trifft der deutsche Kultfotograf Jim Rakete auf einige der prominentesten Gesichter der Klimarebellion wie Nike Mahlhaus (Ende Gelände) oder Felix Finkbeiner (Plant for the Planet), er fragt nach ihren Motiven und Argumenten. Zu Wort kommen auch Punk-Legende Patti Smith und Filmemacher Wim Wenders. Die Energie der jungen Rebellinnen und Rebellen sowie die Kraft von Raketes Bildern reißen mit und regen zum Mitmachen an. Denn eines wird klar: Was immer geschehen muss – es muss jetzt geschehen.

Mehr zum Inhalt von „Now – Rettet das Klima“:

„Was wollt Ihr?“– „Klimagerechtigkeit!“. „Wann wollt Ihr es?“ – „NOW!“ Jetzt! So skandieren es junge Menschen auf der ganzen Welt und machen den Regierungen Druck. Der Fotograf und Filmemacher Jim Rakete stellt sechs Klimaaktivistinnen und -aktivisten, ihre Motivation und ihre Initiativen vor.

Luise Neubauer ist eine der Hauptorganisatorinnen der „Fridays for Future“-Bewegung in Deutschland, Nike Mahlhaus ist Sprecherin der Anti-Kohle-Bewegung „Ende Gelände“, Marcella Hansch von „Everwave“ hat sich dem Kampf gegen Plastikmüll in Gewässern verschrieben, Felix Finkbeiner hat bereits mit neun Jahren seine NGO „Plant for the Planet“ gegründet, die bereits mehr als 15 Milliarden Setzlinge gepflanzt hat, Zion Lights ist UK-Sprecherin von Extinction Rebellion und Vic Barrett hat mit anderen Teenagern die US-Bundesregierung verklagt, weil diese Grundrechte auf Leben verletzt, indem sie fossile Energieträger unterstützt. Die Dokumentation begleitet u. a. Aktionen in Kohlegruben, Demonstrationen in Berlin und Washington sowie Auftritte bei den Vereinten Nationen in New York. Dabei geht es nicht um starke Bilder, sondern um die besten Argumente in der Sache. So kommen auch Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Filmemacher Wim Wenders und Punk-Ikone Patti Smith zu Wort.

Obwohl die Folgen der Klimakrise mittlerweile für jede/n Einzelne/n spürbar sind, stehen Machthaber rund um den Globus – wohl mit den Gedanken an die nächste Wahl – auf der Bremse. So lange wirtschaftlicher Erfolg über Wachstum und Bruttoinlandsprodukt definiert wird, ohne soziale und ökologische Kosten zu berücksichtigen, werden große Reformen nicht passieren. Aber nicht nur die Politik spielt mit den Lebensgrundlagen kommender Generationen. Den meisten Menschen in den westlichen Industrienationen fällt es schwer, Gewohnheiten bei Ernährung, Transport oder Konsum zu ändern. Die Bequemlichkeit redet den eigenen Beitrag klein, verzichten sollen bitte andere.

Der Strategieberater Parag Khanna schlägt zur Lösung des Klimawandels vor, alle Klimagipfel abzusagen, die Kosten der Konferenzen in Umwelttechnologien zu investieren und zugleich jede Menge CO2 einzusparen, denn dann reisen auch keine Delegationen „in Flugzeugen und Privatjets nach Bali, Kyoto oder Cancun, wo diese Gipfel stattfinden“. Greta Thunberg hat sich 2019 per Segelschiff auf den Weg nach New York gemacht und ihre aufwühlende „How Dare You“-Rede auf dem UN-Klimagipfel bildet den emotionalen Höhepunkt des Films.

Die von Autorin Claudia Rinke erdachte Dokumentation regt zur Nachahmung an. Ganz bewusst – damit die Jugend von heute auch morgen eine Zukunft hat. Denn eines ist klar: Was immer geschehen muss – es muss jetzt geschehen.

