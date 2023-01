Deine Chance: Arbeiten bei der EU

LR Eichtinger: Europa bietet eine enorme Vielfalt an Sprachen, Kulturen und Arbeitswelten

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Bewerbungsrunden für das „Bluebook“-Praktikum als auch für das „Junior Professional“ Praktikum sind gestartet und bis 31. Jänner 2023 für Interessierte offen. EU-Landesrat Martin Eichtinger: „Die Praktika ermöglichen einen spannenden Einblick in den Arbeitsalltag bei der EU und bieten darüber hinaus eine einmalige Chance auf eine fachliche Weiterbildung in den Bereichen Personal, Kommunikation, Informations- und Kommunikationstechnologien, Umweltpolitik und viele weitere. Auslandserfahrung nützt nicht nur der persönlichen Entwicklung, sondern ist später auf dem Arbeitsmarkt auch ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Daher lautet meine klare Empfehlung an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher: traut euch und sammelt Erfahrungen mitten im internationalen Geschehen.“

Zweimal im Jahr bietet die EU Kommission das bezahlte 5-monatige Praktikantinnen- und Praktikantenprogramm „Bluebook“ für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, unabhängig von ihrem Alter, in EU-Direktionen, -Institutionen und -Agenturen an. Bis 31. Jänner 2023 (12:00 Uhr Mittag) ist der aktuelle Bewerbungscall offen. Die finale Auswahl wird zwischen Juni und September getroffen. Das Praktikum startet am 1. Oktober 2023 und endet mit 29. Februar 2024. Praktika werden in allen Dienststellen und Agenturen der EU Kommission angeboten, vor allem in Brüssel, aber auch in Luxemburg und in anderen EU Staaten. Bewerberinnen und Bewerber müssen über sehr gute Sprachkenntnisse und einen Abschluss eines mindestens dreijährigen Hochschulstudiums verfügen. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren unter:

https://www.noeregional.at/aktuelles/eu-foerdercalls/bluebook-praktik

a-eu-kommission/

Zudem bietet bietet die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst alle zwei Jahre ein einjähriges Praktikum in einer der 143 EU-Delegationen an. 54 Junior Professional Stellen warten auf die Bewerberinnen und Bewerber in der Runde von 2023-2025. Europa-Landesrat Martin Eichtinger: „Ich empfehle künftigen Praktikantinnen und Praktikanten so viel wie möglich in den Institutionen und Organisationen in Brüssel zu erkunden. Der Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn ist enorm und unschätzbar und die Beiträge der Junior Professionals in ihrer täglichen Arbeit werden von den Abteilungen wirklich sehr geschätzt.“

Bewerberinnen und Bewerber als Junior Professional müssen einem EU-Mitgliedstaat angehören, mindestens über einen Hochschulabschluss verfügen und ausgezeichnete Englisch- und/oder Französischkenntnisse vorweisen. Der Einsatzbereich umfasst politische Presse- und Informationsaufgaben, Entwicklungspolitik, Programm- und Projektmanagement als auch Aufgaben in humanitären Angelegenheiten. Junior Professionals erhalten einen Praktikumsvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten, der um einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten verlängert werden kann. Die Praktikantinnen und Praktikanten haben Anspruch auf ein monatliches Vergütungspaket, welches allem voran ein Stipendium in der Höhe von 2.000 Euro und einen Unterkunftsbeitrag in Höhe von 1.500 Euro beinhaltet. Beginn des Praktikums ist September oder Oktober 2023. Details zum Bewerbungsverfahren unter

https://www.noeregional.at/aktuelles/eu-foerdercalls/eu-praktikum-jun

ior-professional/

Weitere Informationen: NÖ.Regional.GmbH, 3100 St. Pölten, Purkersdorfer Straße 8/1/4, T: 02742/71800, office @ noeregional.at, www.noeregional.at

