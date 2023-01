Götze/Koza/Zorba: Grüner Wandel als Motor für die Wirtschaft

Grüne: Just Transition-Aktionsplan der Bundesregierung ist ein Meilenstein für den gerechten Wandel

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und die Bundesregierung präsentierten heute gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem AMS den „Just Transition Aktionsplan“. Dieser soll dazu beitragen, dass Österreich bis 2040 klimaneutral wird. Dabei wird insbesondere auf die Klimakrise und den damit verbundenen Wandel der Wirtschaft eingegangen. Auch die künftigen Anforderungen, die sich daraus für Lehrlinge, Fachkräfte und Stakeholder:innen ergeben, werden diskutiert.

„Die Klimakrise und die damit einhergehenden notwendigen Veränderungen stellen Betriebe vor große Herausforderungen“, sagt Elisabeth Götze, Sprecherin der Grünen für Wirtschaft und Innovation, Gemeinden und Städte. „Gleichzeitig bieten sie aber auch Chancen für Unternehmer:innen ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten und ,klimafit’ zu gestalten. Heimische Betriebe können damit eine Vorreiterrolle in der Grünen Transformation einnehmen. Unsere Aufgabe ist es sie dabei zu unterstützen“, betont Götze. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der Just Transition Aktionsplan. „Für Branchen, die vom Wandel besonders betroffen sind, braucht es konkrete Maßnahmen, wie beispielsweise klimabezogene Weiterbildungen im Bausektor oder umfassende Angebote zu Umschulungen im Installationsbereich. Eine Weiterbildungsoffensive für Ausbilder:innen in klimarelevanten Lehrberufen ist ebenfalls Teil des Aktionsplans“, sagt die Wirtschaftssprecherin der Grünen.

Diese strukturelle Veränderung hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, insbesondere auf Lehrberufe. „Vor allem im Bereich Wärme und Energie gibt es massiven Modernisierungsbedarf. So muss bis zum Jahr 2030 im Schnitt alle drei Minuten eine Photovoltaikanlage in Österreich installiert werden wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Dafür brauchen wir Fachkräfte. Mit dem Aus- und Weiterbildungsplan werden die dafür relevanten Lehrberufe auf den neuesten Stand gebracht“, hält Süleyman Zorba, Lehrlingssprecher der Grünen, fest. Der Plan richtet sich nicht nur an neue Lehrlinge, sondern auch an bereits ausgebildete Fachkräfte. „Wer heute als Dachdecker:in arbeitet, kann diese Expertise künftig auch auf die Installation von Photovoltaikanlagen ausweiten. So machen wir diese wichtigen Berufe fit für die Zukunft“, meint Zorba.

„Wir müssen sicherstellen, dass Arbeitnehmer:innen auch künftig bestens qualifiziert sind und Arbeitsplätze sowie Jobperspektiven nachhaltig gesichert bleiben“, unterstreicht Markus Koza, Sprecher der Grünen für Arbeit und Soziales. „Umso erfreulicher ist, dass der Bildungsbonus nicht nur verlängert, sondern auch verbessert und ausgeweitet wird. Der erhöhte Bildungsbonus ist ein zentrales Instrument, um die sozial-ökologische Transformation sozial gerecht zu gestalten. Mit dem erhöhten Bildungsbonus sichern wir Menschen in Qualifizierungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen des AMS sozial und finanziell besser ab. Das erleichtert und ermöglicht vielen Betroffenen überhaupt erst die Absolvierung und den erfolgreichen Abschluss und damit Perspektiven auf sichere Jobs mit Zukunft.“

„Wandel muss gerecht sein. Wir als Grüne setzen uns dafür ein, dass der Übergang zur Grünen Wirtschaft und Grünen Jobs dabei verträglich und sozial gestaltet wird. Nur gemeinsam können wir die Herausforderung meistern“, betonen die Abgeordneten unisono.

